五枚导弹落入日专属经济区 分析：警告日美援台得面对后果

（东京综合电）中国星期四围绕台湾进行军演，当天发射的导弹有五枚落入日本专属经济区，一些分析师指，这是警告日美驰援台湾得面对的后果。

不过《纽约时报》引述专家分析，如果北京的意图是恐吓日本，那反倒可能促使日本加快增加国防开支。

美国国防部前官员、现任华盛顿智库战略与预算评估中心主任曼肯（Thomas G. Mahnken）说，北京希望提醒美国，它不仅有能力打击台湾，还能打击该地区的美军基地，比如日本冲绳的嘉手纳空军基地，以及来自海上的任何入侵军队。

他说，这也是在提醒日本，美国在冲绳的军事存在使日本成为目标。

斯坦福大学日本外交关系研究专家斯奈德（Daniel Sneider）分析：“中国想要证明他们有能力封锁台湾。他们想向那些有意援助台湾的国家——美国和日本发出明确信息，即中国也可以把它们设置为目标。”

斯奈德还说：“如果日本有人认为，可以避免卷入台湾海峡的冲突，中国已经证明事实并非如此。”

专家：北京意图若为恐吓 或促日本加速增加国防开支

一些分析师也认为，中国大陆在台湾周边军演有可能改变该地区现状。日本国际问题研究所高级研究员小谷哲男说：“这次演习只持续三天，但未来几年这种大规模演习可能成为常态。”

不过，有专家认为，如果北京的意图是恐吓日本，那么向日本专属经济区发射导弹恐怕会造成反效果。

华盛顿智库史汀生研究中心资深研究员辰巳由纪说：“看到中国导弹落在日本经济区，实际上可能会助推有关加速增加国防开支的争论。”

《纽约时报》指出，日本多年来小心翼翼地观察中国崛起，并已开始承担更多防卫责任，一方面减少对美国的依赖，另一方面加强与其他盟国的合作。

在最新的防卫白皮书中，日本防卫省指出，应当对中美对抗的可能性有“危机感”。为应对这类事件，日本军事规划人员加强与美军的协调，并向日本南部可能处于冲突前线的岛屿部署更多部队和导弹。