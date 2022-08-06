白宫指责北京反应过度试图改变台海权力平衡

（华盛顿综合电）美国白宫指责中国，在美国众议院议长佩洛西访台后，在台湾周边进行导弹试验是反应过度。白宫发言人柯比指北京的行为是“人为制造的危机”，认为北京正试图改变台海权力平衡。

柯比在星期四（8月4日）的新闻发布会上说：“中国选择了过度反应，以议长的访问为借口，在台湾海峡及其周围增加挑衅性军事活动。北京的挑衅是重大升级，是它改变现状的长期企图。”

柯比还说，中国正试图“建立新现状以获得新常态”，但美方不会接受新现状，世界也不会接受。

他指出，只要中国停止军演和导弹发射，紧张局势很容易就能平息。

美国推迟试射洲际导弹

柯比当天也证实，为了避免台海危机加剧，美国政府推迟了计划已久的民兵3型洲际弹道导弹试射。他说：“我们认为，让紧张局势进一步升级不符合我们、台湾和地区的利益。中国在台湾周边进行破坏稳定的军事演习后，美国正通过减少误判和误解的风险，来展示负责任的核大国行为。”

但柯比说，里根号航空母舰战斗群将继续在西太平洋地区监控局势，美国不会停止依照国际法在西太平洋海域和空域行动，将继续支持台湾、捍卫自由开放的印太地区。

在柬埔寨金边出席东亚峰会的美国国务卿布林肯也指责中国试图通过军事演习来改变台湾海峡的现状，并认为中国的反应是“公然挑衅”。

布林肯星期五（5日）在东亚峰会上发表讲话时，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫也在场。据当天出席峰会的一名西方官员透露，布林肯指出，在佩洛西和平访问台湾后，中国做出极端的、过度的和让局势加剧的军事反应，这是说不过去的。

据透露，在拉夫罗夫和王毅之后发表讲话的布林肯还询问在座的其他外长，包括来自东南亚10国、澳大利亚、日本、韩国、印度和新西兰的代表，如果中国向他们的专属经济区发射导弹，他们会有什么感受。

布林肯指出，美国对中国和台湾的政策没有改变，但北京正在采取越来越具挑衅性的行动来破坏现状。

他说，美国不会做出使危机加剧的行动，但美国会继续支持本区域的盟友，并会继续在国际法允许范围内使用台湾海峡空域和海域。

美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）接受《联合早报》电邮访问时指出，中国在美国众议院议长佩洛西访台后做出的军事回应确实“比预期中强烈”，并认为中国的这个“危险举措”可能让台海局势急剧升温。

不过葛来仪也说，中国反应强烈，是要提醒美国坚守“一个中国”政策。她说：“中国是要警告美国和台湾，不要在台湾问题上越过‘红线’。而北京认为，之前发出的警告完全被忽视。”