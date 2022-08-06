美国把猴痘疫情列为公卫紧急事件 卫生部将获更多资金收集数据部署人员

美国疾控中心主任瓦伦斯基说，这项宣布将有助当局收集用来对抗疫情所须的相关数据，提高人们对猴痘的认识，并鼓励人们接受检测，以遏制病毒持续传播。截至8月4日，美国累计猴痘病例7100多起，纽约州病例占总数约四分之一。

（华盛顿综合电）美国宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件，这将允许美国卫生部获得更多资金、收集数据和部署更多人员来应对疫情。

美国卫生及公共服务部部长贝塞拉星期四（8月4日）在新闻发布会上宣布了这个决定。他说：“我们准备把应对猴痘病毒的反应提升一个层级，我们敦促所有美国人认真看待猴痘病毒，并承担起帮助我们应对这种病毒的责任。”

美国宣布的这项对策有效期为90天，并可在需要时延长。截至8月4日，美国累计猴痘病例7100多起，纽约州病例占总数约四分之一。

此前人口统计数据上的缺漏令当局难以理解猴痘疫情如何影响各个社区，以及疫苗和抗病毒药物是否得到公平分配。

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基在同一场发布会上说，这项宣布将有助当局收集用来对抗疫情所须的相关数据，提高人们对猴痘的认识，并鼓励人们接受检测，以遏制病毒持续传播。

美国政府已发放60万剂疫苗给各州，但需求仍远高于供应。卫生官员说，他们已经加快运送另15万剂疫苗，这批疫苗预计9月交付，并在下来每个月都将有额外疫苗送达，直到年底。这款由丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）开发的“Jynneos”天花疫苗，须要两剂完成接种，在预防猴痘上约有85％的功效。

美国食品与药物管理局（FDA）正在考虑允许医生通过使用不同的皮下注射方法，并从每瓶疫苗中抽取五剂，而不是目前的一剂，以腾出更多疫苗剂量。

瓦伦斯基说，政府的目标是为160多万高危人群接种猴痘疫苗。美国卫生部门上周说，当地99％猴痘患者为男男性行为者，也是国家接种策略中主要针对的群体。

美国首席传染病专家福奇说，要遏制疫情传播，接触同性恋社群的领导人是关键，但必须避免将他们的生活方式贴上负面标签。“社群的参与每次都证明是有用的。”

此外，不少人指出目前要获取治疗猴痘的抗病毒药物“TPOXX”的手续过于繁琐，呼吁拜登政府消除这个障碍。目前，若医生要开药让猴痘患者尝试使用“TPOXX”，必须通过CDC的“研究新药”计划获得当局特批，而这个过程往往增加了患者获取药物的难度和等待时间。

CDC计划针对“TPOXX”进行临床试验，以收集这款药物安全性和有效性方面的数据。这种临床试验有助于药物获得当局全面批准使用，从而使医生能更容易开药。