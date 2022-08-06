研究：八分一冠病康复者至少会出现一种后遗症

（巴黎综合电）荷兰一项针对冠病后遗症的研究显示，在每八名冠病康复者中就有一人至少会出现一种冠病后遗症（简称长冠病）。

这项研究更明确地分析了冠状病毒引发的疾病。

这项于8月6日发表在国际医学期刊《柳叶刀》的研究是至今针对长冠病所进行的最全面研究。

研究人员在2020年3月至2021年8月期间，向荷兰7万6422名成年人（60.8％为女性）进行长冠病症状问卷调查。其中，21％的患者在确诊的三到五个月后，出现至少一种新的或更严重的症状。而在未感染者中，出现症状的比率近9％。也就是说，约13％的患者出现的症状可归因于冠状病毒。此外，男性患者的住院率为5％，比女性整整高出一倍。

研究作者之一、格罗宁根大学医学中心教授巴列宁（Aranka Ballering）指出，“真正让我惊讶的是，竟然有这样一个清晰的模式。在疾病的急性发作期，经常报告发烧和咳嗽，但很快就会消退，而胸痛、嗅觉和味觉的丧失在很大比率的患者中持续存在”。

研究分析了23种长冠病，其中包括头痛、头晕、胸痛、背痛、恶心、肌肉疼痛、呼吸困难、发冷发热、四肢刺痛或沉重、全身疲劳、流鼻涕、咳嗽、腹泻、胃痛、失去味觉和嗅觉、眼睛发痒等。

为冠病对长期健康影响 提供独特和有力证明

莱斯特大学肺部健康研究所临床副教授埃文（Rachel Evan）指出，这些数据为冠状病毒对长期健康影响提供了独特和“非常有力”的证明。

埃文说，“每20名接种了三剂疫苗并感染冠状病毒的人中，就有一人在三四个月后仍会出现症状。这是巨大的（数字）。2020年3月，我在诊所里看到的感染者，仍然很虚弱。大多数人都在好转的轨道上，但进展非常、非常地缓慢。”