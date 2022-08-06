日本冠病疫情严峻 企业被迫停产或关闭分店

（东京路透电）日本冠病疫情严峻，过去一周新增病例超过140万起。由于雇员相继染病，一些企业被迫关闭分店或暂停生产。

汽车制造商丰田（Toyota）和大发（Daihatsu）上周暂停生产线的轮班制；肯德基快餐店须关闭一些分店并调动员工以填补空缺；日本邮政暂时关闭了200多家邮政中心。

汽车制造商斯巴鲁（Subaru）首席财务官水间胜之说：“我们将用餐时间分成多个不同时段，并要求员工坐着时都面向同个方向，而且不要交谈。”

公共交通也受到影响，九州铁路公司上周因有53名员工感染冠病或与确诊病例亲密接触，被迫暂停日本南部120趟火车服务；三井海运公司暂停日本西部四条渡轮航线；东京周边的巴士服务也有数十条路线班次减少。

日本卫生当局要求确诊病例隔离10天，与他们亲密接触者则应自我隔离至少五天。

疫情加剧劳动力紧缺，中小型企业受到的影响较大。

关西福利大学职业卫生专家片田义明指出，大企业可以聘请临时工顶替请病假的员工，但较小型企业难以这么做，他们或许得长时间停止生产，而这可能对供应链造成干扰，进而影响大企业的生产。

唯一值得庆幸的是，卫生专家预测这波疫情会在本月初达到峰值，业务受到干扰的商家们或许很快就能松一口气。

东京政策研究基金会的医生日前发布报告说：“按照当前趋势，确诊病例不会长时间持续增多，因此没什么必要实施严格的防疫限制措施。”