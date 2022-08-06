禁俄煤炭进口后能源需求竞争更激烈 欧洲今年冬季冷暖取决于中日韩气候

中国、日本和韩国的液化天然气和海运煤炭进口量位居全球前列，他们的供暖需求高峰期恰好与欧洲冬季重叠。如果他们今年迎来更寒冷的冬天，就可能引发更激烈的能源争夺战。

（北京彭博电）欧洲正尝试摆脱对俄罗斯燃料的依赖，同时竞相抢购天然气和煤炭。然而，欧洲今年冬天能否保持温暖，在很大程度上还得取决于三个亚洲国家，即中国、日本和韩国。

这三个国家的液化天然气和海运煤炭进口量位居全球前列，他们的供暖需求高峰期恰好与欧洲冬季重叠。如果他们今年迎来更寒冷的冬天，就可能引发更激烈的能源争夺战。

自俄乌战争爆发以来，国际间掀起燃料争夺战，把煤炭和天然气价格推到纪录高位。欧洲能源紧缺即将进一步加剧，因为欧盟下周起全面禁止进口俄罗斯煤炭，而俄罗斯天然气工业公司（Gazprom PJSC）则削减了输往欧洲的天然气。俄罗斯一直是欧洲最大的天然气供应来源，俄供应量占比40％。

彭博新能源财经分析师罗哈吉指出：“如果俄罗斯对欧洲的能源供应维持在低位，一旦冬天比往年更寒冷，就会推高能源价格，因为很难找到额外的燃料现货。”

欧洲国家已经开始为过冬做准备，包括减少使用天然气、增加液化天然气进口量以充实库存，以及重启燃煤发电厂。亚洲国家也间接帮了欧洲一把：中国增加煤炭和液化天然气产量，减少从外国进口；中日韩更趋向可再生能源，日韩太阳能发电量5月创新高，中国上半年水力发电量激增。

然而，欧洲增购煤炭和液化天然气已将价格推到新高，一旦日本和韩国开始为备冬增加天然气储存量，天然气市场将更加旺热。日本的煤炭存量也非常低，快到年底时日韩须要采购更多煤炭来发电。

分析：日韩将与欧洲 争抢大多数燃料现货

彭博新能源财经分析师阿什加说：“煤炭货物尤其是日韩使用的高能煤需求量高，而且大多已被订购。日韩将与欧洲争抢大多数燃料现货。”

中国的能源供应则较为充裕，国内煤炭产量创新高再加上电力需求减少，使得煤炭库存量在年中达到历来最高水平。此外，俄罗斯增加了通过新管道输往中国东部的天然气，使中国在减少进口液化天然气的同时，依然能保持充足的天然气库存量。

调研机构IHS Markit全球电力与可再生能源部主管周锡洲指出：“如果冬天非常寒冷，日韩可能需要更多燃料现货，他们将因此与欧洲买家竞购。另一方面，中国则可能转向使用更多国产煤炭。”