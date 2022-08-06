虎鲸粉红犰狳等数千物种 因数据不足未列入濒危名录

（伦敦综合电）研究显示，全球面临濒危的野生动植物物种，可能比科学家所知的还要多。

科学家至今已评估了全球14万7000多种动植物的状况，但仍有数千个物种因为“数据不足”无法进行全面评估，包括虎鲸、阿根廷的粉红犰狳（pink fairy armadillo）和全球近200种蝙蝠。因此，这些物种并未列入世界自然保护联盟每年更新的受威胁或濒危物种名录。

科学家：缺乏数据或意味 这些物种数量已在减少

科学家指出，在某些情况下，缺乏数据本身就是个危险信号，因为这可能意味着这些物种的数量已在减少，因此很难找到。

一支国际科学家团队研究了7699未获得全面评估的物种，并估计约56％面临可能导致它们灭绝的生存条件；这比世界自然保护联盟归类为“受威胁”的28％物种高出一倍。

研究报告作者、挪威科技大学生态学家博尔盖尔特说，在“缺乏数据”的濒危动植物中，不少是“偏远地区的小型物种”，其中许多位于中非、马达加斯加和南亚地区。

他说：“如果预测属实，大自然的状态可能比我们所意识到的还要糟糕。”

根据星期四（8月4日）刊登在《通讯生物学》（Communications Biology）的研究报告，最严重低估的是两栖动物，估计有约85％受到威胁。

世界自然保护联盟归类为受威胁或濒危的物种，一般会成为各国政府重点保护的对象。

没有参与这项研究的葡萄牙埃武拉大学生态学家德尔普列戈指出，类似星期四发布的研究报告，凸显了保护野生动植物的资源应分配到哪些地方。