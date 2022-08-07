分析：北京军演和反制规模预示 中美关系陷低谷或深远且持久

尽管美国拜登政府极力否认佩洛西访台引发任何危机，可是专家认为，佩洛西之行确实把中美关系推向悬崖边，台海的紧张局势也升级至近30年来的最高水平，发生军事冲突的风险也在增加。

（华盛顿综合电）中美关系因美国众议院议长佩洛西访问台湾而高度紧绷，分析员说，北京的军事和政治反应规模预示，两大超级强国的关系陷入低谷可能是深远且持久的。

美国众议院议长佩洛西不顾中方反对，坚持访台激怒了北京。佩洛西结束访问后，北京宣布对美实施反制措施，包括暂停和取消中美在军事、司法、气候变化等领域的合作。

尽管美国拜登政府极力否认佩洛西访台引发危机，可是专家认为，佩洛西之行确实把中美关系推向悬崖边，台海的紧张局势也升级至近30年来的最高水平，发生军事冲突的风险也在增加。

德国马歇尔基金会的中国专家葛来仪说，中美关系如今处于非常糟糕的境地。她直言佩洛西访台不合时宜，虽然暂时不知道最终会有怎样的后果，但北京至今采取的反制措施足以令人担忧。“我们不清楚接下来中国还会有什么举动，也不清楚这一切是否只是暂时的。”

美国中央情报局前亚洲分析员柯弗认为，中国大陆在台湾海峡的军演旨在改变现状。“我认为这会是新常态，中国要表明，美国议长的访问已经越界。”

他认为，中国还可通过外交、经济、信息和网络等领域来改变现状，而这些改变对于更长远的两岸和中美关系会有很大影响。

不过，美国智库兰德公司防务高级研究员何天睦（Timothy Heath）指出，如果改变现状，吃亏更多的会是北京，所以它不会想打仗。“我们很可能进入一段很长的紧张时期，但我认为，北京会因台湾问题而同美国决裂的意愿不大……中国国家主席习近平并不真的想和我们开战。”

美利坚大学国际关系教授唐志学（Joseph Torigian）也认为，中国不想让紧张关系升级为军事冲突，军演只是要传达一个信息，即只要中国想做，就有能力改变区域势力均衡。“中国认定美国在台湾问题上不尊重中方利益，因此通过以往不曾采取的措施来发出信号，表明他们可以通过改变现状来回应。”

共同应对气候变化 中美停止合作令人关注

除了政治冲击，北京停止在多方面同美国的合作也令人关注，尤其是应对气候变化。

这两大排放国去年在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会上，出乎意料地达成协议，同意在未来10年为应对气候变化加强合作。如今，这个合作有了疑问。联合国政府间气候变化专门委员会报告的作者格梅恩形容，中国宣布停止同美国合作是“彻底的灾难”，堪比当年美国退出巴黎气候协定。

气候变化智库E3G资深分析员迈耶也说：“中美是全球两大经济体及排放国，如果两国不采取行动，气候危机就无法解决。”

联合国秘书长古特雷斯星期五（8月5日）已通过发言人指出，中美合作对于解决世界上各种“最紧迫的问题”至关重要。

不过，世界资源研究所国际气候行动计划主任瓦斯科认为，中国的反制措施“肯定不是要在气候问题上退出世界舞台，或拒绝就气候问题采取行动”。

气候与能源智库“非洲电力变革”创始人莫哈末阿道认同这个观点。他说，北京的宣布不表示它要背弃承诺，因为“在应对气候变化的行动上，中国在很多方面都领先美国”。