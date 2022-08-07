布林肯：中止对话“不负责任” 美国仍会与中国保持沟通

（马尼拉／华盛顿综合电）美国谴责北京中止同华盛顿的关键沟通渠道是“不负责任”举措，并指北京对台湾采取的行动也显示其优先考量已从和平解决问题向动武转移。不过，美国强调会同中国保持沟通。

美国国务卿布林肯星期六（8月6日）在马尼拉的记者会上说，中国为报复而停止同美国在国防、毒品、跨国犯罪和气候变化等八个关键领域的双边合作，最终害到的是全世界。“中止气候合作惩罚不到美国，而是惩罚全世界，尤其是发展中国家。我们不该让两国之间的分歧使关系全球的合作受挟持。”

不过布林肯强调，美国会保持与中国沟通，在紧张局势加剧的时候，保持对话更显得重要。他说，他日前在柬埔寨出席亚细安会议时已经告诉中国外交部长王毅，美国决心维持沟通以免误判，这也做世界各国所期盼的。

“我要声明，无论对台湾、对区域，或者对我们自己的国家安全而言，美国都不认为局势升级有好处。我们会保持与中国的沟通渠道开放，用意是避免局势因误会或沟通不良而升级。”

美国众议院议长佩洛西日前访问台湾后，中国大陆宣布采取多项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤及中美海上军事安全磋商机制会议，并暂停了打击跨国犯罪合作和中美气候变化商谈等。中国解放军也从8月4日起在台湾岛周边进行系列演习，并发射多枚导弹。

在布林肯发言的一天前，白宫也将中国切断两国在关键领域的合作斥为“不负责任”，并称北京可以通过结束“挑衅式”的军事演习来缓解台海紧张局势。

中止气候合作是惩罚全球

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五（8月5日）同样指责中国是在惩罚整个世界，尤其是在气候问题上。“气候危机不分地理界线……这实际上是一场攸关全球的生存危机。”

美国气候特使克里也说，中国暂停与美国合作应对气候问题，受最大影响的是发展中国家。“任何国家都不应该为了双边分歧而拒绝推进共同应对跨国问题的努力。”

联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）今年11月在埃及举行，中美两大排放国的气候合作会出现怎样的变化及会造成什么影响引起关注。

近年来，中美尽管在贸易与人权等课题上持续争论不休，但在应对气候变化方面的合作仍在推进。两国这方面的接触曾为2015年《巴黎气候协定》的订立铺平道路，后来也促成各国重新于2021年在格拉斯哥举行气候谈判。

如今中美两国停止了应对气候问题上的协作，令人担忧这可能破坏其他国家的气候谈判，并削弱争取成果的决心，以致各方在格拉斯哥做出的减排承诺出现倒退，地球暖化和灾难也就更难制止了。