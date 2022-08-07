出席广岛原爆77周年纪念仪式 古特雷斯警告核危机正迅速蔓延

联合国秘书长古特雷斯星期六（8月6日）在广岛的原子弹爆炸77周年纪念日仪式上，呼吁各国以史为鉴，共同努力让核武器从地球上消失。

他警告，一场新的军备竞赛正在加速，世界多国耗资数千亿美元在加强核武器储备，全球核武库中的武器数量已接近1万3000件。

冠病疫情趋稳，今年在广岛市和平公园举行的原爆纪念仪式比过去两年的规模大。除了仍在世的年迈幸存者和他们的子孙，日本首相岸田文雄也率领内阁官员出席，受邀贵宾包括联合国秘书长古特雷斯和99个国家的大使。

他古特雷斯形容“人类正在玩弄一把上了膛的枪”，从中东到朝鲜半岛，再到俄罗斯入侵乌克兰，一场带有浓重核色彩的危机正在迅速蔓延。“世界不该忘记在广岛和长崎发生过的事……我们必须自问，我们从1945年这座城市被蘑菇云笼罩学到了什么？”

历来第二次有联合国秘书长出席原爆纪念仪式

日本是迄今唯一遭原子弹轰炸的国家。第二次世界大战期间，为了让日本停止侵略行动，美军于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎空投原子弹，造成毁灭式的破坏。这两座城市在战后年年都举行纪念仪式，记取历史教训，维护和平。

这是历来第二次有联合国秘书长出席原爆纪念仪式，上次是在2010年，开先河的是时任联合国秘书长潘基文。今年爆发俄乌战争，核威胁再受高度关注，俄罗斯大使此次没有受邀参加仪式。

俄罗斯今年2月挥军攻打乌克兰后不久，俄总统普京曾暗示可能不惜动用核武。古特雷斯致辞时不点名俄罗斯说，拥核国家表明可能发生核战争是完全不可接受的。“这些国家必须承诺不首先使用核武器，并向无核武国家保证不会对它们使用或威胁使用核武器。”

广岛市长松井一实则直接谴责俄国侵略乌克兰，并指如今以核威慑力来维持和平的论调日益受落，令人不安。他呼吁拥核国家让核按钮失效，而构建国家之间的信任才是实现无核时代的第一步。

日本首相岸田文雄接受媒体采访时说，日本会遵守承诺，维护“不拥有、不生产、不引进”的无核原则，并呼吁世界各国摒弃核武。“核武器威胁日益加深，为了不让77年前的悲剧重演，是采取真正行动的时候了。”

日本当局在纪念仪式上公布了广岛原子弹受害者名单，共33万4978人，包括过去一年中离世的4978名幸存者。至今仍在世的原爆幸存者平均年龄84岁；因受辐射影响，其中许多人长期面临健康问题。

一名来自广岛中区的76岁妇女在原爆中失去三个兄姐。她说：“我的父母都是原爆幸存者，他们在战后生下我。每年原子弹爆炸纪念日我都会来祈祷。每次看到电视新闻报道乌克兰战事的时候，我都很痛心。我天天在为乌克兰人祈祷。”