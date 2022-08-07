日本下周改组内阁 应对日益严峻国内外问题

（东京综合电）日本首相岸田文雄宣布将在下个星期改组内阁，以处理日益严峻的问题，包括台海紧张局势、冠病疫情，以及推出经济刺激措施来应对通货膨胀等。

岸田星期六（8月6日）出席广岛原子弹爆炸77周年纪念活动后在记者会上说：“考虑到所面对的各种问题，我们须要尽快组建一支新的团队。”

公明党党魁山口那津男说，岸田已通知他，内阁改组会在星期三（8月10日）公布。

岸田没有透露新的内阁阵容，但《读卖新闻》早前报道，国防部长岸信夫可能因健康问题卸任；外交部长林芳正、内阁秘书长松野博一、自民党副总裁麻生太郎、干事长茂木敏充等都会留任。

日本时事通讯社则报道，财政部长铃木俊一将会留任，经济产业部长萩生田光一可能留任，也可能被任命其他要职。

岸田原本考虑在9月中旬进行改组，但俄乌战事，以及台湾和中国大陆近日的紧张局势加剧，令国防成为瞩目焦点。日本最近冠病确诊病例也激增到新高水平，以及物价飙涨等，都成了政府的另一个烫手山芋。

为了推动经济和防疫政策，加上日本年底将修订国家安全保障战略等国防文件，有关追加国防费用的议题也有待讨论，岸田因此希望提早完成改组。

时事通讯社指出，日本国内外课题堆积如山，岸田期待借由内阁及党务的人事调整稳定执政基础，一般认为他可能会提拔年轻一代和女性。

日本前首相安倍晋三在7月8日遭枪杀后，作为自民党内最大派系的安倍派未设会长职位，岸田在人事布局上要如何安排安倍派人士，也备受关注。

日本经济新闻7月的民调显示，岸田内阁支持率为58%，支持率为去年10月岸田执政以来第二低。

53%受访者

反对为安倍举行国葬

共同社在7月30日至31日展开的民调则显示，岸田内阁的支持率下降12.2个百分点至51%，是他上台以来最低的。

同个民调也显示，八成以上受访者认为，必须公开宗教组织“世界和平统一家庭联合会”（简称统一教）与政治人物的关系，53%受访者反对为安倍举行国葬。

对此，岸田表明会指示内阁审查统一教与内阁成员包括副部长的任何联系。对于安倍的国葬，他指出，安倍是现代日本在位时间最长的首相，考虑到他是在助选期间遇害，政府为他举办国葬是适当的。