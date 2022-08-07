美国军援乌克兰 下一配套料达10亿美元

（华盛顿综合电）美国拜登政府给予乌克兰的下一个军援配套预计高达10亿美元，是迄今为止规模最大的，其中包括用于远程武器的弹药和装甲医疗运输车等。

路透社的报道引述知情人士说，美国预计最早星期一（8月8日）宣布，但在拜登总统签署配套前，援助的规模和内容都可能生变。

据报道，此轮总值10亿美元（约13.82亿新元）的军援配套包括用于高机动性多管火箭系统海马斯（HIMARS）和国家先进地对空导弹系统（NASAMS）的弹药，以及多达50辆M113装甲运兵车。

白宫拒绝对这项军援配套置评。自俄乌战事爆发以来，美国已为乌克兰提供88亿美元的援助。

另一方面，俄罗斯和乌克兰星期五（5日）相互指责对方轰炸了欧洲最大的扎波罗热核电站。

乌克兰总统泽连斯基指俄军一天内两次炮击扎波罗热核电站，俄罗斯必须为“恐怖行径”负责，并要求对整个俄罗斯核工业实施制裁。俄方则称，乌克兰武装分子星期五两次炮击核电站，目的是破坏反应堆冷却系统，造成人为灾难。

联合国国际原子能机构（IAEA）本周警告，扎波罗热核电站的情况“非常不稳定”，危险性日益增大。

英国军方星期六（6日）公布的情报显示，俄乌战事即将进入新阶段，俄军正在乌克兰南部地区集结，接下来的主要战事将从扎波罗热附近向西南延伸到赫尔松的近350公里前线。由800名至1000名士兵组成的战术部队则已部署到克里米亚，几乎肯定会负责支援赫尔松地区的俄军。