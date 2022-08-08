乌核电站遭炮击国际社会强烈谴责 国际原子能机构：核灾风险真实存在

扎波罗热核电站是乌克兰与欧洲最大核电站，发电量占乌克兰发电总量的四分之一。这座核电站于3月被俄军占领，但仍由乌克兰技术人员运作，星期五遭炮击后幸未造成放射性泄漏。俄乌事后相互指责是对方所为。

（基辅综合电）乌克兰扎波罗热核电站遭炮击，引起国际社会强烈谴责和担忧。联合国国际原子能机构警告，这起事件凸显核灾发生的风险是真实存在的。

乌克兰与欧洲最大核电站扎波罗热（Zaporizhia）星期五（8月5日）遭炮击，其中部分建筑严重损毁，所幸未造成放射性泄漏。对此，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西6日发声明说：“我对欧洲最大核电站昨天遭炮击深感担忧，此事凸显了核灾难发生的真实风险，这可能威胁乌克兰及以外地区公共健康与环境。”

格罗西强调，危及核电站安全的军事行动“完全不可接受，必须不惜一切代价避免”。他说：“我强烈敦促和紧急呼吁各方，在这个拥有六个反应堆的重要核设施一带保持最大克制。”

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利也在推特发文，代表欧盟谴责此次袭击。他说：“这是对核安全规定的严重与不负责任的违反，是俄罗斯无视国际准则又一例证。”他也指出，有必要让原子能机构人员进入核电站。

扎波罗热核电站装机容量为6000兆瓦，由六个发电机组组成，发电量占乌克兰总量的四分之一。这座核电站于3月被俄军占领，但仍由乌克兰技术人员运作。核电站遭炮击后，俄乌相互指责是对方所为。

俄罗斯国防部称，乌军三次炮击核电站，总共发射了20发152毫米炮弹；乌克兰则指俄军用火箭弹袭击核电站。乌总统泽连斯基指责俄罗斯攻击核电站是“公开、明目张胆的罪行和恐怖行为”，呼吁国际社会对俄罗斯核工业实施制裁。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）星期六说，扎波罗热核电站储存有氮气和氧气的部分厂区及一座“辅助建筑物”在此次炮击中遭到“严重损坏”，一座反应炉停止运转。

该公司星期天（8月7日）又说，俄军星期六再度炮击扎波罗热核电站，造成一名员工受伤。公司说，核电站的干储存设施被火箭弹击中，这个露天设施放置了174个装有乏核燃料的容器。

他们称，此次攻击“给核电站安全运行带来了严重风险”，并指炮击目的是破坏核电站基础设施，切断乌南地区电源供应。公司呼吁联合国、原子能机构等安全组织与国际社会继续对俄方施压，以促使俄军撤离，实现核电站完全去军事化。

格罗西此前于3日警告，扎波罗热核电站安全形势已经失控，“每天都处于危险之中”。

一些西方官员认为，由于乌克兰不太可能冒着引发核危机的风险作出反击，莫斯科正把扎波罗热核电当成发动攻击与保护部队的基地。据乌方官员说，俄军多次在核电站附近使用重型武器。

格罗西也在声明中重申，愿意率领原子能机构专家团前往提供技术支持，以保障扎波罗热核电站的安全。乌方以此举会赋予俄军对核电站的控制正当性为由，多次拒绝了这一提议。