美国提醒太平洋岛国 要准备与“胁迫政权”抗争

（霍尼亚拉综合电）美国副国务卿谢尔曼提醒太平洋岛国做好准备，对抗崇尚暴力和权力欲高的政权，称有一群世界领袖正在重振已经破产的旧思想，妄想动用武力征服世界。

谢尔曼星期天（8月7日）出席在所罗门群岛首都霍尼亚拉举行的瓜达尔卡纳尔岛二战战役80周年纪念仪式。她说，这些领袖已忘却战争的代价或明知故犯。她没有点出名字，但法新社指出，中国大陆正在台湾周边举行军事演习、俄罗斯正在轰炸乌克兰。

谢尔曼说，这些“领导人认为，如果他们要崛起，就必须削弱其他人，并且相信胁迫、压力和暴力是可以使用的工具，不会受到惩罚。”“他们也似乎相信，世界在二战后建立的原则和制度，以规则为基础的国际秩序……可以被忽视、削弱和破坏”。

瓜达尔卡纳尔岛（Guadalcanal）是所罗门群岛最大岛屿。80年前，国际盟军和日本军队在那里展开长达七个月的海陆空激战，导致了数万名士兵死亡，大多数是日军。那是二战最血腥战役之一，也是二战的转折点。

把当前局势与二战相比较

谢尔曼把当前局势与上世纪三四十年代对抗纳粹德国和日本帝国相比较，敦促太平洋地区反击。她说：“我们记得这种观点当时已经破产和显得空洞，今天也一样。今天，我们再次展开了一场不同的斗争——这场斗争将持续一段时间。”

分析指由于中国在太平洋地区的影响力日益强大，加上这个地区的民主联盟已步履蹒跚，美国正试图与太平洋地区国家重建外交关系。

在所罗门群岛，美国日益减弱的地区影响力最为明显。

所罗门群岛总理索加瓦雷领导的政府今年稍早，在美国和邻国澳大利亚不知情的情况下，与北京签署了一项秘密安全协议。此外，索加瓦雷政府也采取行动限制新闻自由，并建议推迟选举。

谢尔曼再次在没有点名的情况下，对东道主说：“是否要继续拥有人们可自由表达想法的社会，由我们来决定”。她说，现在是时候决定“我们是否希望政府对人民保持透明和负责”。

美希望加强合作 要在太平洋三国设大使馆

谢尔曼还说，华盛顿希望加强与“绝对关键”的太平洋岛国合作，包括在汤加、基里巴斯和所罗门群岛开设大使馆。

谢尔曼也强调，美国总统拜登将与太平洋岛国的牢固关系视为优先事项。据了解，做为魅力攻势的一部分，拜登将邀请太平洋岛国领导人9月到白宫参加峰会。

所罗门群岛警察和安全部长维克对美国与太平洋地区“重新接触”表示欢迎。但他也呼吁美国“加大力度”清除二战未爆弹，称这些炮弹至今仍在伤害和杀害当地居民。