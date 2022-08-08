与俄达协议后第三批四艘运粮船出港 乌克兰出口量拟提高至每月300万吨

这四艘散货船共装载近17万公吨玉米、葵花籽油与其他粮食，一艘从敖德萨港出发，三艘从切尔诺莫斯克港（Chornomorsk）启航。其中两艘船开往土耳其，一艘前往中国，另一艘到意大利。

（基辅综合电）四艘满载乌克兰农产品的散货船星期天（8月7日）驶离乌克兰黑海港口，是俄乌达成恢复黑海航运的协议后第三批出港的运粮船。乌克兰正逐步扩大港口处理能力，希望把出口量提高至每月300万公吨。

这四艘散货船共装载近17万公吨玉米、葵花籽油与其他粮食，一艘从敖德萨港出发，三艘从切尔诺莫斯克港（Chornomorsk）启航。其中两艘船开往土耳其，一艘前往中国，另一艘到意大利。

此前一天，一艘悬挂巴巴多斯国旗的货船抵达切尔诺莫斯克港，准备运走乌克兰谷物，是开战以来首次有外国船只在乌克兰港口停靠。

乌克兰基础设施部长库布拉科夫说，这向市场释出了一个重要信号，即俄乌达成的运粮协议，为船东返回乌克兰港口提供了安全与有利可图的商机。

库布拉科夫星期天在面簿发文说：“我们正逐渐扩大工作量。我们计划确保乌克兰港口能够在不久的将来每月处理至少100艘船。”

他也透露，乌方很快就会恢复皮夫登尼港（Pivdennyi）的运作，从而使乌克兰月出口量提高到至少300万公吨。

经土耳其与联合国斡旋，乌克兰与俄罗斯7月22日在伊斯坦布尔签署协议，同意让乌克兰谷物安全进出敖德萨、切尔诺莫斯克和皮夫登尼三个乌克兰港口。第一艘运粮船之后于8月1日从敖德萨港出发，5日又有三艘船离开乌克兰。

俄罗斯、乌克兰、土耳其与联合国共同成立的黑海粮食外运联合协调中心星期六说，中心正敲定支持协议落实的航运规范程序，有关细节预计这个星期初公布。

泽连斯基当天在全国讲话中说，若各方遵守协议，全球粮食危机将获得解决，但他也警告，“俄罗斯挑衅和恐怖主义行为的威胁仍然存在”。

泽连斯基说，过去一周，乌方在摧毁俄罗斯后勤补给和后方基地方面“取得了强大成果”。乌军则说，俄军炮击了数十个前线城镇，并试图对乌东顿涅茨克六个地区发动攻击，但都被乌方击退了。

俄乌两军正持续在乌东与乌南地区激战。

英国国防部星期天发布的每日战况评估说，鉴于俄军表现不佳，开战以来俄罗斯可能已有至少六名指挥官被解职、至少10名将军战死，这可能使俄罗斯在战术与作战上面对困难。