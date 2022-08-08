以军方：已消灭加沙伊斯兰圣战组织最高领导

（耶路撒冷／加沙综合电）以色列军方说，以军针对巴勒斯坦加沙地区激进武装组织“伊斯兰圣战组织”进行了两天的袭击后，该组织的最高领导层已被“消灭”。

以军队作战指挥官巴希奥克星期六（8月6日）在一份声明中说：“加沙伊斯兰圣战组织军事部门的高层领导已经被瓦解。”过后，伊斯兰圣战组织证实其武装组织“圣城旅”一名高级指挥官卡立·曼梭尔在以军的空袭中丧命。

以军自上星期五开始向加沙地带南部拉法（Rafah）发动袭击，加沙卫生部星期六说，过去两天的交火导致至少31名巴勒斯坦人丧生，其中包括六名儿童和六名妇女，另有275人受伤。

以政府当天发表声明否认在贾巴利亚（Jabalia）发动袭击造成平民包括孩童死亡，并坚称伤亡是加沙武装分子向以色列发射的火箭弹射偏所致。

战火至星期天仍未消停，以色列持续空袭加沙，伊斯兰圣战组织则以连串火箭弹回击。耶路撒冷西郊一再响起空袭警报声响和爆炸声。

以军方言人说，截至星期天上午，伊斯兰圣战组织已向以色列发射了至少580枚火箭弹，其中大部分被“铁穹”反导系统拦截，而一些火箭弹首次发射到耶路撒冷。

当天早些时候，位于以色列边境的斯德洛特、埃什科尔等城镇和地区先后遭多枚火箭弹袭击，造成包括两名以军人在内的三人受轻伤。

以军发言人说，以军将对伊斯兰圣战组织下属的更多目标进行打击，但不会涉及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的人员或设施。

以军警告，以军针对匿藏在加沙住宅区的圣战组织及武器库发动空袭，并警告行动可能持续一星期。

埃及总统塞西说，开罗正与双方“昼夜不停地协商”，以色列已同意当晚停火，但伊斯兰圣战组织仍未回复。

分析指出，此次战火是否会进一步升级，很大程度取决于实际控制加沙地带的哈马斯是否加入伊斯兰圣战组织的战斗。

本月1日，以军在约旦河西岸城市杰宁逮捕伊斯兰圣战组织在约旦河西岸地区的领袖巴塞姆·萨阿迪等人，并在行动中打死一人。伊斯兰圣战组织表示将使用“最先进的武器”攻击以色列进行报复。