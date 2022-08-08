日本年轻人对政治冷漠 安倍遇刺身亡也激不起投票率

（东京彭博电）日本上月的参议院选举因为选前发生前首相安倍晋三遇刺身亡事件而比以往更受关注，不过最终投票率只有52%，比上届仅略高3.3%，而年轻人则一般对政治冷漠，提不起劲去投票。

此次参议院选举，18岁至19岁的选民仅34%投了票。这也是自六年前投票年龄从20岁降至18岁以来，年轻选民在整体投票选民当中占比最少的一次。

60多岁选民的投票率目前未知，但在2019年上届参议院选举，这个年龄组的投票率达64%。

日本是老龄化率最高的国家，正面对“银色民主”危机，意思是老年人口比例不断上升，导致民主政治趋向于满足老年选民的偏好，年轻选民感觉被忽略。

专家指出，若是年轻人的投票意愿没有提升，国家政策将继续偏向老年选民，跟不上社会前进的脚步。

自1955年建党以来几乎未中断过执政的自民党属于保守派政党，反对同性婚姻，也反对让已婚夫妇使用不同姓氏。

日本法律规定，同一户籍的夫妻须使用相同姓氏，而九成以上是妻子冠夫姓。奉行保守主义政治路线的自民党被批未促进女性权益。

维权组织“No Youth No Japan”创始人能条桃子说：“民主不应该由年龄而定……目前的现实情况是，18岁、19岁及20多岁（年轻人）重视的价值观并没有真正反映在社会中。”

自2016年降低投票门槛，日本政府就试图通过公民教育，引导青年人关心政治。例如上月参议院选举前，东京农业高中在课堂上让高三学生参与在线问答，了解各政党与他们的契合度。

该校社会学教师花轮绘里子说：“年轻学生如果无法决定投选哪个政党，很多时候他们干脆不去投票站。重要的是让他们知道成人也未必熟知大选的点点滴滴，但关键在于参与投票。”

日本媒体推出名为“投票建议应用”的在线问卷，根据答卷者的政策偏好，向其推荐可考虑投选的政党。另外还有一系列可点击的链接，提供有关各政党的信息和政纲。

然而上述努力并未取得预期效果，年轻人依然觉得难以挑战现状，甚至还被阻止参与政治辩论。

例如推特上盛传，东北地区一名高中生在校内张贴有关如何投票的海报，但被老师批为政治意味过浓，必须撤下。

早稻田大学政治系副教授远藤昌久说：“这种情况相信并不罕见……教师在学校里对于政治议题非常敏感。”

与他国相比，日本年轻人的政治参与度明显偏低。例如美国2020年总统选举，18岁至24岁选民当中，51%投了票；韩国2017年总统选举，19岁选民近78%行使了投票权。

远藤昌久指出，年轻人比其他年龄群体更为关注气候变化，但他们若不更积极参与政治，他们的诉求将难以获得政治人物的重视，所以别过于期望自民党会做出某些政策改变，例如淘汰燃煤发电。