欧洲干旱加剧粮食供应短缺

（巴黎法新电）欧洲大部分地区自6月以来遭第三波热浪席卷，令人担心干旱气候可能影响法国和英格兰等欧洲大陆粮仓的产量，加剧生活费高涨的压力。

法国和英格兰部分地区刚经历了有记录以来最干燥的7月。欧盟委员会敦促成员国，在面临农田干涸的地区，可用处理过的城市废水来灌溉，以应对水资源紧张的问题。

法国气象局说，上个月法国的降雨量只有9.7毫米，和1991年至2022年7月的平均水平相比，下降了84%，是自1961年3月以来最干旱的月份。这不仅重创当地农民，还促使当局广泛限制淡水的使用。

法国是全球第四大小麦出口国，也是世界前五大玉米出口国之一；干旱导致的歉收可能加剧全球粮食供应短缺问题。

英国气象局也说，英格兰南部和东部大部分地区7月的降雨量是有纪录以来最低的。7月英格兰的气温也有史以来首次突破40摄氏度，促使一些供水公司宣布限制用水的措施，数百万人受影响。

干旱气候也影响水果、蔬菜等收成；据果农和菜农说，好些农作物如豆类和浆果都歉收，造成食物价格进一步攀升。

西班牙、葡萄牙、波兰等国家同样面对严重干旱打击农业生产的问题。其中，全球橄榄油最大出口国西班牙的橄榄收成惨淡，产量预计会低于过去五年平均水平的20%。

欧盟委员会上个月发布的最新评估报告显示，有将近一半或44%的成员国，以及已脱离欧盟的英国，正处于干旱“预警”之中，预计包括法国、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙和意大利在内的多个国家，今年粮食产量都会下降。