美调动五大军种应对中国“步步逼近威胁”

（华盛顿讯）据报道，美国已全面调动海军、陆军、空军、海军陆战队以及海岸警卫队五大军种，提升在印度太平洋地区的威慑态势，以应对中国“步步紧逼的威胁”。

据美国之音，在美国众议院议长佩洛西走访台湾之后，为因应中国大陆对台湾实施“封岛”行动，美国防部即刻下令在西太平洋菲律宾海执勤的航空母舰里根号留在台湾周边海域，监控情势发展。加紧应对“中国威胁”已经成为美国军方和有关各方的共识。

除了里根号隶属的第七舰队，第三舰队也扩大了在印太区的活动。第三舰队司令博伊尔海军中将最近受访时指出，基于印太地区的军事形势变化，第三舰队的作用正在扩大，或做为太平洋舰队的一个机动部门，或在第七舰队忙于其他任务时执行前沿任务。

他还透露，第三舰队在太平洋区针对五年、10年和30年后可能发生的战争做了大量演练。

除了对现有舰队进行军事部署与调整，美国海军也在筹划针对中国扩大舰队。

拟在亚洲部署多域特遣部队加强关岛基地建设

上个月，海军向国会递交了长期发展规划《美国海军结构规划2045》，计划是在2045年之前，拥有373艘由人驾驶的军舰，以及大约150艘水面和水下无人航行器，并且拥有大约3000架各类型飞行器。

陆军方面，美国考虑在亚洲部署一支“多域特遣部队”，以便在南中国海和台湾海峡应对中国大陆。这支部队将综合导弹、电子战和网络战等多方面能力。

美国目前有两支多域特遣部队，分别驻扎在美国华盛顿州和驻德美军基地。第三支多域特遣部队将在2023年后成立，先驻扎在夏威夷，最终很可能部署在亚洲。美国陆军太平洋地区司令弗林上月说，日本、菲律宾等国都在考虑之列。

美国空军则准备在西太平洋地区强化岛屿基地建设，包括可能把第五代战机永久部署于关岛。

美国印太司令部司令阿奎利诺今年6月在一场对话会上说，为应对来自中国常规军力的压力，美空军应考虑将F-22和F-35等第五代隐形战机永久部署在距离中国较近的关岛。美军正在加强关岛的导弹防御能力，为部署最新机队做准备。国防部在2023财年预算草案中，为“太平洋威慑倡议”申请61亿美元（约84亿新元）的经费，用于推进关岛的防御、导弹预警与追踪能力建设。

扩大海岸警卫队 在东南亚等区域作用

此外，拜登政府在今年2月发布的首份印太战略报告中表明，要扩大美国海岸警卫队在东南亚、南亚以及太平洋岛屿的存在与作用。

海岸警卫队是隶属美国国土安全部的美国第五大武装力量。为了在南中国海应对中国，2019年1月以来，美国开始向这个地区派出海岸警卫队，通过巡航、参与美国海空演习、与域内国家签署执法合作协议、开展联合海上执法演习等方式介入区域局势。

在增强自身实力的同时，美国也在帮助印太区的盟友和伙伴国提升军事能力，以重塑中国周边的战略环境。