美印10月中印边境附近军演

（华盛顿综合电）美国和印度今年10月中旬将在印度与中国之间具争议的边境附近举行联合军事演习。

美国有线电视网（CNN）引述印度一名陆军高级军官报道，联合军演将在印度北阿坎德邦海拔3048公尺的奥利（Auli）山区举行，重点为高空作战训练。奥利是个偏远地区，距离中印边境实际控制线仅约95公里。这次演习是第18届代号“战争实践”（Yudh Abhyas）演习的一部分。

美国国防部发言人受询时说，美印伙伴关系是确保印太地区自由开放的最重要元素之一，一年一度的战争实践演习旨在“提高协同作战能力以及共同应对一系列地区安全挑战的能力”。

CNN报道指出，印度和中国之间的任何军事挑衅都会带来严重后果，尤其两国都拥有核武器。

自2020年中印军队在偏远的喜马拉雅山边区爆发冲突以来，两国的关系一直紧张。在那次冲突中，至少有20名印度士兵和四名中国士兵死亡，双方过后在边区集结大军。

印度媒体援引军方消息说，自今年6月中旬以来，中国战斗机在边境实际控制线上的部署有所增加，尤其是在拉达克地区。分析认为，这会增加潜在的误判风险。

今年初，中国在长达3488公里的中印边境实际控制线上的班公湖修建一座新桥，这可缩短中国军队前往实际控制线所需的时间。印度政府谴责中国的做法是“非法占领”，紧张关系又急剧升温。实际控制线（The Line of Actual Control）是中国和印度之间定义宽松的实际边界概念，是1962年中印边境战争的产物，双方后来签订协定给予法律承认，但至今对于两国在这个地带的具体领土起点和终点仍存在争议。