以巴达成停火协议昨天生效

（华盛顿／加沙综合电）以色列和巴勒斯坦武装组织星期天（8月7日）深夜达成停火协议，结束加沙地带连日来的致命冲突。对此，美国总统拜登表示欢迎，并呼吁各方充分落实停火，确保燃料和人道物资能够进入加沙。

埃及力促释放两人质

巴勒斯坦“伊斯兰圣战组织”7日发表声明说，在埃及的积极斡旋下，同意与以色列达成停火协议。埃及承诺将努力说服以方释放伊斯兰圣战组织的两名人质。停火协议于当地时间7日晚间11时30分（新加坡8日凌晨4时30分）生效。

不过，以军在停火仅三分钟后就发表声明称，军方在停火前打击了伊斯兰圣战组织在加沙的广泛目标，以回应该组织向以色列领土发射火箭。以军过后澄清，最后一次发动袭击是在11时25分。

停火前夕空袭不断

尽管停火前夕发生了一连串的空袭和火箭袭击，停火前后以色列南部还一再响起了空袭警报，但到当地时间周一上午，双方仍维持着“脆弱”的停火协议。

以色列总理办公室7日晚也发表声明，对埃及的斡旋努力表示感谢，同时说，如果巴勒斯坦武装分子违反停火协议，以色列“保留做出有力回应的权利”。

自8月5日以来，以色列对加沙展开猛烈空袭和炮击，伊斯兰圣战组织也发射数百枚火箭回击。三天的交战共造成44人丧命，其中包括15名孩童，有360人受伤。