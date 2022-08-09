英国经济或进入

一年半来首次萎缩

（伦敦彭博电）英国经济可能出现自2021年初以来的首次萎缩。彭博社对经济学家展开的调查显示，英国第二季度国内生产总值（GDP）可能萎缩0.2%；官方数据预定本周发布。

经济萎缩意味着英国从冠病疫情中复苏的进程暂停，以及更持久经济衰退的开始。英国央行预计，经济的放缓态势会持续到2024年初。

黯淡的经济前景加剧了两名首相参选人特拉斯和苏纳克阐明他们要如何重振经济的压力。最新民调显示，多数选民希望下任首相把重点放在应对通胀和迫在眉睫的生活成本危机上，而不是大幅减税。

领跑民调的特拉斯曾说，她将通过立即减税来提供帮助。苏纳克说，这些措施实施时间过长，而且对最需要帮助的人没有多大益处。

特拉斯和苏纳克之间的角逐将在9月尘埃落定，出线者会在9月5日揭晓。

昆达士航空人手亟缺

动员高管轮流搬行李

（悉尼彭博电）由于劳动力严重短缺，影响航班运行，澳大利亚昆达士航空（Qantas）不得不要求高层人员暂离岗位，充当全职的行李搬运工。

昆达士首席运营官休斯近日在一份致公司高管的备忘录中，征求至少100名志愿者到悉尼与墨尔本机场搬运行李。

申请者必须能够提起重达32公斤的行李箱，除了装卸行李，他们的职责还包括驾驶车辆，在飞机与航站楼之间运送行李。这份临时工作为轮班性质，为期三个月。

此前，昆达士总部职员也会在旅行旺季到机场支援，但要求高管全职搬运行李长达数月，凸显航空业劳工短缺的严重程度。

全球航空业正从冠病疫情的冲击中复苏，但需求增长比预期快，加上不少员工因冠病缺勤，使航班延误与取消的情况不断出现。

今年6月，昆达士取消了8.1%的定期国内航班，成为全国最不可靠的航空公司。