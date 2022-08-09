韩国将参加晶片四方联盟初步会议 但主张不应借此孤立中国大陆

韩方主张把晶片四方联盟作为进行资讯和技术交流的平台，而非工业结盟，不应让北京认为是要孤立中国大陆的另一个科技安全联盟。此外，新联盟的机制不应挑衅中国，因为各国与北京在材料和设备上仍有合作空间。

（首尔综合电）韩国高官透露，韩国已决定参加美国主导的晶片四方联盟初步会议，但韩国认为不应让这个联盟孤立或对中国施加任何出口限制。

韩国总统府官员说，外交部已向美国表达意愿，将参加预计于8月底或9月初举行的晶片四方联盟（Chip 4）会议。这将为韩国加入该联盟铺路，避免让高度仰赖美国这个全球最大晶片市场的韩国企业利益受损。

晶片四方联盟的愿景是让包括美国、日本、台湾和韩国在内的半导体领域领导者组成联盟，但中国大陆把它视为一个对抗北京在全球半导体供应链影响力的组织。

不过，韩国否认这个机制带有排斥特定国家的“同盟”性质的说法，认为它更多是半导体供应链之间的合作对话。韩方主张把这个组织作为进行资讯和技术交流的平台，而非工业结盟。

韩国财政部一名官员说：“不应让北京认为此举是要孤立中国大陆的另一个科技安全联盟，而是要强化跨境晶片业的综效。”

他指出，新联盟的机制不应挑衅中国，因为各国与北京在材料和设备上仍有合作空间。

将提议联盟成员

须尊重“一中原则”

另一名韩国政府官员则说：“我们的政府将参加初步会议，目的是尽可能符合我们的国家利益。”

韩美之间的初步会议讨论内容预计聚焦于设定晶片四方联盟的详细议程、界定每个国家参与的范围，并为组织选择一个正式名称。

韩国将向美方提出条件，包括这四个成员将尊重“一个中国政策”，不会提及对中国大陆施加任何出口限制。具体来说，韩国将呼吁扩大人力交流、在先进晶片技术领域合作，以及强化供应链等。

韩联社报道，在包括此次磋商在内的讨论过程中，韩国可能提出在不排斥特定国家的前提下开展供应链合作的意见。这意味着，韩国政府将作为“规则制定者”从初期阶段开始参与，以反映韩方的立场。

韩国总统府官员说，韩国将根据这场初步会议的磋商结果，决定是否正式加入联盟。

韩国总统尹锡悦星期一（8月8日）就是否加入晶片四方联盟的提问表示，人民无须过度担忧，政府各部门将从国家利益着眼就有关问题进行缜密研讨。