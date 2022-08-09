韩外长朴振就任以来首次访华

（首尔综合讯）韩国外交部长朴振星期一（8月8日）开启就任以来的首次访华之行。朴振说，将与中方就朝鲜无核化、供应链稳定等安全和经济领域课题交换意见。

综合路透社、韩联社和韩国国际广播电台报道，朴振9日将在青岛同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。这是韩国总统尹锡悦上任以来首次派高官访华。

朴振在启程前的记者会上说，此趟访华之行旨在积极推动高层战略对话，增进相互了解，减少不必要误解，扩大共同利益，包括在经贸、卫生和环境等领域强化合作。

在半导体供应链重组问题上，韩国一直在考虑是否要加入美国主导的芯片四方联盟（Chip 4），目前已确定将参加预备措施的方针。朴振说，芯片联盟并非为了排斥特定国家，中国是韩国最大贸易伙伴，也是韩国在供应链方面的重要合作对象，韩方有必要与中方就稳定管理供应链沟通。

朴振还将就朝核问题寻求与中国进行战略沟通。有分析称，朝鲜或以月底的韩美联合军演为由进行第七次核试验，韩国可能要求中国联手稳控朝鲜半岛局势。

外界也关注韩中外长会否谈及，美国众议院议长佩洛西访台后的台海局势。韩国近期在东亚峰会和亚细安系列外长会议上说，台海不断升温的地缘政治冲突恐导致地区政治和经济动荡，对朝鲜半岛的和平稳定将产生负面影响。

至于中方是否会要求韩方维持“萨德三不”政策，朴振说，这与韩国安全主权相关，中方应尊重韩方。所谓“三不”政策指的是韩国不再部署新的萨德、不加入美国为首的导弹防御计划、不组建美日韩军事同盟。

韩国《东亚日报》上星期六（6日）报道，韩国驻华大使馆相关人士称，“萨德三不”不是尹锡悦政府应该遵守的承诺或协议。