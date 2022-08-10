美军评估北京未来两年不会武统台湾 模拟推演指若开战美台多可成功防守但代价巨大

非正式推演假设中国于2026年攻打台湾，促使美军出手干预。22轮模拟战争中，台湾能在多数，但不是所有情况下，击退入侵者。不过，台湾基础设施与经济，以及美国部署在太平洋的部队将付出巨大代价。

（华盛顿综合电）美国总统拜登对中国在台湾周边扩大军事演习表示关注，但他预计紧张局势不会进一步升级。美军认为，北京不会在未来两年攻台。美国防务专家的模拟推演则显示，在多数情况下，台湾有能力击退入侵的敌军，但美台都会付出很大代价。

美国国防部负责政策事务的副部长卡尔（Colin Kahl）星期一（8月8日）回答媒体提问时说，美国并没因为众议院议长佩洛西出访台湾，改变此前对中国可能攻台的时间表评估。

卡尔称，中国大陆在台湾周边的军事演习是中方“制造出来的危机”，中国显然希望像切腊肠一样，一步步改变台海现状。他说：“显然，中国正试图胁迫台湾，试图胁迫国际社会。我要说的是，我们不会上钩，这种做法不会奏效。”

美国军方去年11月说，中国虽然正在发展相关军事能力，但中方不太可能在未来几年内试图用武力夺取台湾。一些美国官员私下说，他们不认为中国会在2027年前做好全面占领台湾的军事准备。

美未来几周 将派军舰穿越台海峡

卡尔说，美国未来几周将派遣军舰穿越台湾海峡。他表明美方将继续在国际法允许的范围内，从海上及空中穿过台湾海峡等区域，并继续与区域盟友与伙伴站在一起。

卡尔还批评中国发射导弹落入日本专属经济区，不是一个负责任大国应有的鲁莽行为，并称此举对自由与开放的印度太平洋构成挑战。他重申，美国仍然奉行“一个中国”政策，反对任何单方面改变台海现状的努力。

拜登对中国延长军演表示关注，但不认为事态会继续恶化。他说：“我并不担心，但对他们的反应之大感到关切。不过，我不认为他们会采取进一步行动。”

这是拜登在佩洛西访台后，首次公开谈论台湾问题。有媒体问佩洛西此行是否错误，拜登仅回应说：“那是她的决定。”

根据智库战略与国际研究中心（CSIS）分析师、美国前国防官员与退休军官共同进行的模拟推演，若中美两国因台湾爆发战争，即使台湾最终取得胜利，美台也必须付出巨大代价。

这项非正式推演假设中国于2026年攻打台湾，促使美军出手干预。在至今完成的22轮模拟战争中，中国在18轮战事中，击沉了美国和日本大部分水面舰队，并摧毁地面上的数百架飞机；与此同时，盟军的空中和海上反击行动也重创中国两栖和水面舰队，最终击沉约150艘舰船。

CSIS高级顾问坎西安（Mark Cancian）说：“结果显示，台湾能在多数，但不是所有情况下，击退入侵者。不过，台湾基础设施与经济，以及美国部署在太平洋的部队将付出巨大代价。”

多数模拟场景假设，美国为阻止中国而大规模出兵，日本则扩大驻日美军基地的使用权，但只在日本本土遭到攻击的情况下，才会直接干预战事。模拟战事中未动用核武器，各国仅使用现有或计划在2026年之前部署的武器。

这项模拟活动将进行至9月，并于12月公布有关分析报告。到目前为止，推演未估算伤亡人数，也没有就中美爆发军事冲突带来的经济影响进行评估。

坎西安说，剩余四场模拟战将探讨一些较悲观的情境，如美国拖延协防台湾、日本坚持保持中立等对中方更有利的情况。