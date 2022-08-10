日本内阁今改组 岸田：任命以团结政府和执政党为重

日本首相岸田文雄加速改组内阁和调整执政党高层，定星期三（8月10日）宣布新人事部署，以因应国内外的局势变化。

岸田领军自由民主党在7月10日的参议院选举中大胜后曾说，要在8月底或9月初改组内阁。可是，近期日本内外出现了预想不到的因素，使他加速行动。这些因素包括前首相安倍晋三遇刺身亡，自民党内部的势力平衡顿时生变；台海局势骤变，日本的周边安全形势升温。

岸田星期二（8月9日）在长崎召开的记者会上说：“将进行的内阁改组和自民党干部任命，会以团结政府和执政党为重。旨在突破目前面临的困难，包括应对冠病疫情、物价高涨、经济形势，以及乌克兰与台海局势。我们现在面对着战后国内外最困难的时刻，不能有片刻拖延，必须尽最大的努力来应对。”

《日经新闻》指出，原是党内最大派系的安倍派目前群龙无首，岸田这次人事调动须顾及党内融合，确保利于推动政策。经济产业部长萩田光一已敲定，将接下高市早苗担任的自民党三大要职之一的政策协调会长。属安倍派系的萩田是安倍的密友，高市则是安倍的女爱将。萩田除了政治能力强，也与岸田更合拍，岸田今后可以通过他与安倍派沟通。

媒体也指出，安倍遇刺事件牵引出安倍派系好些国会议员同极端教会“世界和平统一家庭联合会”（简称“统一教”）有关联，对自民党造成负面影响。此次内阁和党内人事部署的另一目的，就是排除党内这方面的联系。

据日本放送协会（NHK）报道，安倍派与统一教有特殊关系曝光后，已让岸田内阁的支持率每况愈下。岸田在此次人事部署中要如何排除和统一教有关者也是一大焦点。共同社也说，自民党内不少人认为，人事调整是为了突破民意支持度下降的局面。

已知会留任的党要包括党顾问麻生太郎和干事长茂木敏充；将留任的内阁成员包括内阁秘书长松野博一、外交部长林芳正和财政部长铃木俊一等。

因战略考量 传防长岸信夫会被撤换

已确定会辞职的主要有国防部长岸信夫，以及参院任期结束的农业部长金子原次郎和国家公共安全委员会委员长二野汤智。

日媒引述消息说，岸田会以岸信夫的健康欠佳为由将他换下。由于眼下台海局势吃紧，这样的决策被解读为有一定的战略考量。但是，若换掉岸信夫势必令保守派不安和不满。

《产经新闻》指出，岸信夫是美国与台湾最信任的日本防务大将，他被撤换会被视为对安保不利。

至于谁会接任防长，保守派已经放话，力挺高市早苗入阁出任防长。

另有报道称，岸田准备让在党内无派系的浜田靖一出任防长。他曾在2008年麻生太郎任首相时担任过防长。

《富士晚报》则引述消息说，自民党内有人力挺安倍派的福田达夫接任防长。他的父亲福田康夫是“亲华派”，如果由他接任，恐怕会发出错误的信号。

（记者是《联合早报》东京特派员）