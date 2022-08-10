疑离任前带走官方文件 FBI撬开特朗普住家保险箱

（佛罗里达综合电）美国联邦调查局（FBI）星期一（8月8日）突击搜查前总统特朗普在佛罗里达州的住家海湖庄园，并撬开了他的保险箱和带走成箱物品。

据知情人士透露，突击搜查海湖庄园的原因，主要与特朗普离任时从白宫带走的官方文件有关。据悉，特朗普当时在纽约。

美国执法当局此前从未针对总统的住家展开突击搜查，这场史无前例的调查行动显示案件出现“重大升级”。

目前美国联邦调查局仍未就这次行动做出回应。白宫则说事前并没有收到通知。

特朗普当日发声明说：“对于我们的国家来说，这是一个黑暗的时期，我美丽的家——佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园，目前正在被一大群联邦调查局特工包围、突袭和占领”。

特朗普指责这次无预告的搜查行动毫无必要，也不恰当，并指调查人员甚至撬开了他的保险箱。

据知情人士透露，搜查工作于当日凌晨开始，执法人员重点搜查特朗普办公室和个人住处所在的俱乐部区域。

另一名知情者说，联邦调查局的搜查包括检查文件的存放位置，并带走了数箱物品。联邦调查局必须核实庄园内没有留下任何与公务有关的文件和记录。

特朗普的儿子埃里克说，“据他们（FBI）所说，这次行动的目的是因为国家档案馆想要证实特朗普是否拥有任何（不合法）文件。”

特朗普称搜查行动 是为阻他两年后竞选总统

美国国家档案和记录管理局此前指出，今年2月曾从海湖庄园取回至少15箱包含机密信息的文件，特朗普在离任时将这些装有政府文件、纪念品、礼物、信件和报纸的箱子带回了海湖庄园。这些箱子里有受《总统档案法》约束的文件。这项在1978年通过的法律，要求所有与公务有关的文件和记录都必须移交国家档案馆妥善保管。

特朗普坚称这次的突击搜查行动是民主党为了阻止他在2024年竞选总统。他说，“这样的突击搜查只能发生在破落的第三世界国家”，并指这是将司法系统化为武器，是激进左翼民主党人对他的攻击。