美国提供10亿美元额外军援给乌克兰

（华盛顿综合电）五角大楼星期一（8月8日）宣布向乌克兰提供10亿美元（约13亿7743万新元）额外安全援助。

这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国从现有库存中向乌方提供的最大笔军事援助。

美国国防部负责政策事务的副部长卡尔（Colin Kahl）说，这轮援助包括更多高机动性多管火箭弹系统（HIMARS）弹药、7万5000发155毫米口径炮弹、20门120毫米口径迫击炮和2万发适配炮弹、国家先进地对空导弹系统（NASAMS）弹药、1000个标枪（Javelin）反坦克导弹系统、数百个AT4反坦克火箭筒以及50辆装甲医疗救护车等。

被问及美国此次为什么仅提供HIMARS弹药时，卡尔说，美方已向乌方提供16套HIMARS，据五角大楼对乌克兰防御需求的评估，这已经“很多了”。

这是美国总统拜登自去年8月以来，第18次动用总统行政权力直接从国防部库存调取援乌武器，也是援助规模最大的一次。

五角大楼官员说，库存减少不会损害美军战备状态。自拜登上台以来，美国承诺向乌克兰提供的军援总额已达约98亿美元。

卡尔首次确认，美国向乌克兰空军提供了反雷达导弹，以破坏俄罗斯雷达系统。

据一名国防部官员说，这些导弹是雷神公司（Raytheon）生产的AGM-88高速反雷达导弹，射程超过48公里。

乌克兰总统泽连斯基对美国向乌方提供“又一个史无前例的安全援助配套”表示感谢。他说：“每一元援助，都是朝打败侵略者迈出的一步。”

俄暂停核设施检查

另一方面，俄罗斯外交部星期一宣布暂停让美国根据两国签署的《新削减战略武器条约》（New START），派人员检查俄罗斯境内的武器设施。俄方已通过外交渠道通知美国。

俄外交部，在一份声明中指责美国与西方盟友对俄罗斯实施制裁，包括对俄飞机关闭领空，为美方制造单边优势；美国的检查人员则未受到来自俄方的类似阻碍。

声明强调，俄方致力于遵守条约规定，并视这项条约为“维护国际安全与稳定的最重要工具”。在问题获得解决后，俄方将立即恢复，全面执行相关核查活动。