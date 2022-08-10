弥补猴痘疫苗供不应求 美将使用皮下注射法

（华盛顿综合电）为遏制猴痘疫情，美国拜登政府决定通过使用皮下注射法来弥补疫苗供不应求的困境。

以皮下注射法接种猴痘疫苗，是将现有剂量的五分之一注射到皮肤中，而不是将全部剂量注射到脂肪层。这么做有助于腾出更多疫苗剂量救助更多患者。

《纽约时报》报道，美国卫生部预计最早于美东时间星期二（8月9日）下午发布紧急声明，授权食品与药物管理局（FDA）执行新的注射方法。

美国国立卫生研究院临床研究副主任比格尔向联邦卫生官员和世界卫生组织汇报说，改用皮下注射是更好的选择。他说一些地区为了节省疫苗，只为接种者打一剂疫苗，而不是推荐的两剂，这产生的免疫反应不够强。

但是，皮下注射也可能比较复杂。专家说，如果接种人员将疫苗注射得太深，将剂量注入脂肪层中，患者可能无法接种到足够的疫苗；但如果针头插得不够深，一些疫苗可能会漏出来。

根据美国疾病控制与预防中心的数据，在截至8月8日的不到三个月内，美国已经发现了8934起猴痘病例。

尽管拜登政府已投资超10亿美元（约14亿新元）来开发一种名为“Jynneos”的双剂量疫苗，但政府目前只有110万剂疫苗。

据疾控中心数据，美国约有160万至170万人为高风险人群，政府需要目前疫苗剂量的三倍，才能覆盖这部分人群。

另据《华盛顿邮报》，冠病与猴痘疫情并不相同，但美国政府初期的应对方式却暴露了相似且令人不安的缺点：疫苗不足、诊所人满为患、病例持续激增。

报道称，虽然市面上已有治疗猴痘的疫苗，但却因生产陷入瓶颈而供不应求，而这种情况可能会持续数月。