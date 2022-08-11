岸田新内阁大换血 着重国防及经济安保

日本首相岸田文雄重组的新内阁，星期三（8月10日）正式成立，19名阁员中，九人是新面孔，仅五人留任。

分析指前首相安倍晋三遇刺之后，引爆一系列有关前内阁成员与前统一教会有联系的问题，促使岸田快刀斩乱麻，实现一次“大换血”。

岸田将新内阁命名为“政策驱动内阁”，并称将加强国防作为最重要课题，同时积极推动经济安保，以及“新资本主义”招牌政策。

岸田在组阁后的记者会上说：“我们正面临国内外的历史挑战，冠病疫情、乌克兰危机，以及中美在台湾问题上的紧张关系。为了突破几十年一遇的困难局面，这次组阁任命了既有经验又有能力应对大量挑战的部长。”

分析：改组安抚和平衡党内各派系

有分析认为，岸田这次的改组大部分是为了安抚和平衡派系，促进全党团结。党内派系人数位居第一和第二的“安倍派“和“麻生派”分别有四人入阁，仅次于两大派系的岸田派和茂木派（党干事长茂木敏充主导）各有三人入阁，二阶派和无派系则各有两人。

日本媒体认为，岸田新内阁要职大多掌握在岸田派和麻生派手中，包括留任的外长林芳正（岸田派），财政部长铃木俊一（麻生派）、经济复兴部长山际大志郎（麻生派），内阁秘书长松野博一（安倍派）。再度入阁的也不少，他们是数码部长河野太郎（麻生派），经济安保部长高市早苗（无派系），经济产业部长西村康稔（安倍派）等。

为了能更切实地在经济运转下应对冠病疫情，岸田让曾任卫生部长的加藤胜信重掌旧职。这次女阁员只有两人，她们是经济安保部长高市早苗和教育科学部长永冈桂子。报道指出，让高市早苗出任经济安保部长主要是为安抚保守派。

防长一职由前防长滨田靖一接手。报道称，岸田任命他主要是为了扩大国防财政预算，因为他是自民党内即精通国防，又熟悉财政的人物，同时是外长林芳正的密友，让国防与外交紧扣是岸田的对外策略。

针对台海局势，滨田在记者会上表示，“日本正面对严峻的国防挑战，但会以冷静态度应对。”

《日经新闻》指出，岸田此次重组内阁，从原内阁里抽掉的14人当中，有七人承认与统一教会有交汇。他们是前防卫部长岸信夫、前教育兼科学部长末松信介、前国家公安委员长二之汤智、前经济安保部长小林鹰之、前地方创生部长野田圣子、前环境部长山口壮，以及前经济产业部长萩生田光一。

萩生田是安倍晋三的密友，也是安倍派系内的协调者，获委任为自民党政务调查会长。另外，安倍胞弟岸信夫也被调任到首相府填补国防顾问空缺。

针对统一教会问题，岸田在记者会上坦承说：“我在任命前做了严格审查，向他们说明，宪法保障宗教自由，但我们还是必须小心翼翼，不能让公众在这些问题上对我们生疑。为了消除公众疑虑，我在内阁成立后，也将督促新内阁成员必须检讨与个别组织的关系。”

（记者是《联合早报》东京特派员）