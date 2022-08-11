佩洛西：不会允许中国孤立台湾 但美国仍支持一中政策

美国国会议员有权表现对视为朋友的国家与民主体制的支持。根据《台湾关系法》，台湾是我们的朋友。我们去台湾，不是为了改变政策。我们仍然支持一个中国政策。我们去那里，是对根据这一政策的现状予以承认。这没有什么破坏性可言。

——美国众议院议长佩洛西

（华盛顿综合电）美国众议院议长佩洛西说，美国国会议员不会被中国对她访问台湾的强烈反应吓倒，也不会允许中国孤立台湾，但她同时表明，自己仍然支持“一个中国”政策。

佩洛西星期二（8月9日）接受微软全国广播公司（MSNBC）访问时指出，中国国家主席习近平无权控制美国议员的行程安排，“我们不会成为他孤立台湾的帮凶”。

针对北京连日进行大规模军事演习来回应她的台湾行，佩洛西说：“我认为习近平目前处境脆弱，他正面对国内经济问题。他的行为就像个受到惊吓的恶霸（scared bully）。”

佩洛西同日在美国全国广播公司（NBC）节目上表明：“美国国会议员有权表现出对视为朋友的国家与民主体制的支持。根据《台湾关系法》，台湾是我们的朋友。”

她强调：“我们去台湾，不是为了改变政策。我们仍然支持一个中国政策。我们去那里，是对根据这一政策的现状予以承认。这没有什么破坏性可言。”

尽管中国因此升级在台湾海峡的军事行动，但佩洛西认为，台湾之行仍是值得的。

亚太国家

突然被迫选边站

彭博社分析文章则指出，佩洛西抱着传达美国对亚太支持“坚定不可动摇”的信息去访问台湾，却可能因此分裂亚洲，使到拜登政府想要团结各国围堵中国的努力受挫。

分析指出，中国在台湾周边高调展示武力，通常会引起广泛谴责，但由于许多国家都认为佩洛西访台是过火之举，不想夹在中间，因此除了日本、澳大利亚等长期盟友批评中方反应外，美国在亚太地区的其他安全伙伴大多保持沉默。韩国领导人冷落了到访的佩洛西，印度一言未发，东南亚国家则重申它们只承认“一个中国”。

马来西亚战略及国际研究院高级研究员罗克曼（Shahriman Lockman）指出：“多数东南亚国家认为，是美国挑衅，导致中国作出完全可以预见的过度反应。东南亚国家从中得到的教训是，你必须不断对冲自己的押注。没有人知道，谁的举动可能引发中美关系的下一个危机。”

为拉拢亚洲国家遏制中国影响力，美国拜登政府此前告诉较小的经济体，它们不必在中美之间做选择。然而，随着佩洛西访台，亚洲国家突然被迫在高度敏感的台湾问题上选边站。

亚细安在一份声明中呼吁各方最大限度保持克制，并重申支持“一个中国”政策。地缘政治风险顾问尼尔（Alexander Neill）指出，这显示东南亚国家对台湾海峡局势可能冲击它们的经济感到担忧。他说，表态支持一个中国政策的国家有多少个，对北京在亚洲地区迅速增长的影响力来说是一种“试金石”。

作为四方对话机制成员之一，印度保持了沉默。台湾亚洲交流基金会博士后研究员胡莎娜（Sana Hashmi）说：“没回应也是一种回应。感觉上，印度在避免表态。”

哈佛大学费正清中国研究中心访问学者李成贤则指出，佩洛西访台凸显美国政策的混乱。他说：“美国在对华政策上缺乏连贯性和明确性。这让盟友摸不着头脑。”