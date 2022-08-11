暴雨袭击首尔至少10人遇难 强降雨料持续至明天

韩国首尔遭百年一遇暴雨袭击，截至星期三（8月10日），在这场暴雨灾害中不幸遇难的人员增至10人。连日的暴雨在星期三开始减弱，但韩国气象局预计，强降雨天气将持续至星期五，可能会给首尔带来更多暴洪。

韩国中央灾难安全对策本部星期三通报，从星期一开始的连日暴雨，在首都圈引发的洪水灾害，截至当天下午6时，已造成10人死亡、六人失踪、19人受伤。另有723人失去家园，2670栋建筑物和7600辆汽车遭水淹。

国家对国民安全负全责，希望所有公职人员铭记这一点。目前工作重点是防止次生灾害发生，要求有关部门全面排查灾情，快速制定各项支援方案 ——韩国总统尹锡悦

韩国总统尹锡悦星期三主持暴雨灾害现况检查会议，就这场罕见强降雨灾害，向遇难者及受灾国民致歉，要求有关部门制定对策，加速重建和预防次生灾害。

尹锡悦在会议上强调，国家对国民安全负全责，希望所有公职人员铭记这一点。目前工作重点是防止次生灾害发生，要求有关部门全面排查灾情，快速制定各项支援方案。

尹锡悦私宅淹水 家中监督救灾反对党狠批

尹锡悦正式上任前就已宣布，除了总统办公室搬迁至首尔龙山外，总统官邸也将搬迁至汉南洞官邸，由于装修工作还未结束，目前他还住在首尔瑞草洞的私宅。

但星期一晚的强降雨引发洪水，尹锡悦位于瑞草洞的私宅周边地区也被水淹，令他无法前往防灾指挥部，而是留在家中通过电话监督抗灾工作，引发在野的共同民主党人的不满与批评。

共同民主党议员尹建永曾在青瓦台国政状况室任室长一职。他星期三接受TBS广播电台采访时，批评尹锡悦：“想要工作（指挥救灾），最起码应该去到危机管理中心”，“在（自家）瑞草洞的公寓里，怎么可能做得到呢？”

为此，尹锡悦连续两天亲赴灾区，慰问洪水受灾群众，并指示有关单位尽快支援灾民。

传统市场变泥沼商品泡汤 市长：投16亿元建排水道

首尔铜雀区传统市场是重灾区之一，大部分货品遭浸泡，商户忙着清理淤泥。

小菜店的南姓老板说：“星期三晚上我们看到冰箱被雨水冲走，就过去拉了回来，但所有冰箱都进水，不能使用。原本计划开始准备中秋节的生意，没想到暴雨夺走了一切。”

为防止首尔淹水事件再次发生，首尔市长吴世勋星期三下午宣布，今后10年内将投入1万5000亿韩元（约16亿新元），在首尔六个经常淹水地区建设“雨水排放隧道”。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）