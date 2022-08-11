病例迅速增加 疫苗供不应求 欧洲探讨效仿美减猴痘疫苗剂量

今年全球通报2万7800起猴痘病例，12人死亡。美国疾病控制与预防中心的数据显示，美国猴痘病例在15天内增加了两倍，星期一新增1424起病例，是自5月份猴痘疫情暴发以来最高的单日新增病例。

（伦敦／洛杉矶综合电）欧洲卫生官员正在探讨是否要效仿美国的举措，通过使用皮下注射法来弥补疫苗供不应求的问题；世界卫生组织主张先收集更多数据。

目前，美国和巴西的猴痘病例增加迅速，美国病例在15天内增加了两倍。

欧洲药品管理局发言人告诉路透社记者：“欧洲药管局将讨论减少剂量的方法是否可行。”

发言人说，监管机构将与开发天花疫苗“Jynneos”的丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）以及各国商议此策略。

减少剂量的皮下注射法是将现有剂量五分之一的疫苗注射到皮肤中，而不是将全部剂量注射到脂肪层。这样一来，一剂疫苗可供五人接种。

欧洲一些政府已采取其他措施来扩大现有疫苗供应，如英国先为高风险群接种两剂疫苗中的一剂，以便为更多人提供至少一些保护。

“剂量节约”（dose-sparing）接种方法之前曾在脊髓灰质炎和黄热病等疫苗的接种使用过，目前尚不清楚这两种“剂量节约”方法是否能充分预防猴痘。

猴痘通常是轻度至中度感染，会导致流感样症状和皮肤出现充满脓液的损伤。

布里斯托大学教授亚当·芬恩（Adam Finn）正在与世卫组织欧洲区办事处合作，为猴痘免疫工作提供建议。他说，这种节约剂量的方法值得评估，因为疫苗短缺实在是很令人担忧的事。

今年，全球通报2万7800起猴痘病例，12人死亡。美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，猴痘病例在15天内增加了两倍，星期一新增1424起病例，是自5月份猴痘疫情暴发以来最高的单日新增病例。

美国人口只占世界人口的不到5%，但猴痘病例却占全球总数的近30%。随着新学年即将在未来几周开始，专家估计猴痘疫情还会加剧。

美国已在上周宣布猴痘为公共卫生紧急事件，以加强美国抗击猴痘传播的反应。

猴痘疫情与猴子无关

世卫吁不要攻击动物

同美国一样病例增长迅速的巴西一些城市发生多起灵长类动物被毒死或伤害事件，促使世卫组织强调，猴痘疫情与猴子无关。

巴西7月底通报近1000起病例，巴西卫生部5日发布的数据显示，确诊病例已增至1860起，较一周多48%，位居全球第六。

世卫组织发言人哈里斯说，猴痘得其名是因为猴痘病毒首次发现于猴子身上，但目前的猴痘疫情传播是病毒人传人所致，不能归咎于猴子，因此民众不应攻击任何动物。

目前几乎所有猴痘病例都是透过男男性行为感染，世卫也警告不要对特定群体污名化，强调猴痘并非性传播感染疾病。美国卫生部门上周说，当地99％猴痘患者为男男性行为者，也是国家接种策略中主要针对的群体。