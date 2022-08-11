以色列用干细胞培育“合成胚胎”

（巴黎综合电）以色列研究员在不使用卵子、精子或受精卵的情况下，利用小鼠干细胞培育出具有早期大脑和跳动心脏的“合成胚胎”。

以色列研究员先让小鼠皮肤细胞恢复干细胞状态，接着将干细胞放入特殊的培养皿中，培养皿不断移动以模仿母体子宫的状态。结果，1万个干细胞中只有50个，即0.5％结合成胚胎样结构，并在八天后出现了大脑和心脏跳动的初步迹象。

魏茨曼科学研究所在期刊《细胞》发布了研究成果。研究所的声明说，这个“合成胚胎”有95％与正常小鼠胚胎相似。小鼠的妊娠期约为20天。

领导研究组的教授雅各布·汉纳（Jacob Hanna）说，未来有望在这项研究基础上进一步培养人类胚胎样结构，从而提供可用于移植的组织、器官等。但他也说：“我们应该记住，合成胚胎是胚状体（embryoid），而不是真正的胚胎。”

没有参与这项研究的研究人员也认为，现在考虑将这种技术用于人类器官移植还为时过早。西班牙庞培·法布拉大学的阿方索·阿里亚斯指出，这一突破“为人类细胞的类似研究打开了大门，当然还有好些监管环节要通过。”

英国弗朗西斯·克里克研究所的詹姆斯·布里斯科说，尽管合成人类胚胎的前景仍然很遥远，但就此研究的法律和伦理影响进行更广泛的讨论至关重要。