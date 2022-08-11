巴基斯坦动物园拍卖12头狮子

（拉合尔综合电）巴基斯坦拉合尔一家野生动物园星期四（8月11日）将拍卖12头狮子，让私人藏家作为宠物，以便为动物园腾出更多空间，同时降低成本。

拉合尔野生动物园目前有29头狮子、六头老虎和两头美洲豹。动物园计划拍卖12头年龄介于两岁至五岁的狮子。

动物园副主管詹朱埃说，这样不仅可腾出更多空间，购买生肉来喂它们的费用也会减少。

不过，环保分子反对动物园出售这些狮子。世界自然基金会指出，拉合尔应该把狮子转移到其他动物园，或者为雌性狮子进行绝育等。

基金会的乌兹玛·汗说：“动物园之间交换或捐赠动物是广泛被接受的做法。一旦像动物园这样的机构开始贩卖野生动物，它就会促进贸易，这对保育工作是适得其反。”

动物园为每头狮子定了15万卢比（约920新元）的最低价，但希望最终拍卖价可达200万卢比。

不过，并非任何人都可以参加拍卖活动。詹朱埃说，买家必须向省政府当局注册，证明他们有能力为这些狮子提供适当的照顾和栖身之所。

动物园一名兽医透露，去年的一场拍卖会就因为潜在买家无法提供必要文件或许可证，最终没能达成交易。

饲养狮子、老虎和其他野生动物作为宠物在巴基斯坦并不少见，而且被视为身份的象征。

一些富翁会在社交媒体发布宠物狮子的照片和视频片段，也会出租宠物作为拍摄照片或电影用途。