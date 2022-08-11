英能源价格飙升 三分一家庭明年陷入贫困

（伦敦讯）英国非政府组织“消除燃料贫困联盟”称，英国能源价格飙升，将使近三分之一的家庭在支付明年1月份的能源账单后陷入贫困。

美国有线电视网（CNN）引述消除燃料贫困联盟（End Fuel Poverty Coalition）星期二（8月9日）公布的最新数据报道，从10月开始，英国家庭平均能源账单预计会达到每年3582英镑（约5966新元），从明年1月份开始则高达4266英镑，相等于每月355英镑（约590新元）。

报告预计，明年首三个月，英国将有约1050万户家庭陷入“燃料贫困”，即这些家庭在支付能源费用后的收入将低于贫困线。英国政府将贫困定义为家庭收入低于英国中位数的60%。2021年，该中位数为3万1000英镑。

这些基于研究公司“康沃尔咨询”最新估计的预测说明，英国能源费用从明年1月起将比当前水平高出116%。上周，康沃尔咨询预测1月份的能源价格将从当前水平上涨83%。但康沃尔咨询预计，能源价格可能会在2023年下半年开始下降。

由于全球天然气供应紧缩，燃料价格自去年起上涨，燃料批发价达新高，俄罗斯在今年2月入侵乌克兰更是加剧了局势。

数据显示，英国家庭今年的能源账单平均上涨了54%，加重生活成本，迫使许多英国人必须在“取暖”和“吃饭”之间做出选择。

英国政府正在制定应急计划，为1月份可能到来的停电做准备。

今年5月，英国政府宣布了一项150亿英镑的支持计划，其中包括从10月开始向2900万户家庭提供400英镑的补贴，以减轻能源开支负担。

不过，消除燃料贫困联盟协调员弗朗西斯认为，最新的能源价格意味着政府给予的支持水平相当于“沧海一粟”，微不足道。