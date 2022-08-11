中国驻澳大使： 要解决政治贸易争端 须先修复中澳关系

（悉尼综合电）中国驻澳大利亚大使肖千指出，中澳必须先修复两国关系，才能尝试解决双方的政治与贸易争端。他也提醒澳方，要严肃对待中方在台湾问题上的立场。

肖千星期三（8月10日）在澳洲国家新闻俱乐部发表讲话时说，澳洲政府更迭为两国“重置”关系提供了机会。他希望两国“不受第三方干涉”地“自主判断和决定发展自己的双边关系”，努力使两国关系重回正轨。

在工党政府执政后，两国外长上个月在峇厘岛举行的二十国集团会议间隙举行了三年来的首次会晤。肖千说，会谈“特别富有成效”。但他补充道：“我们还没有达到讨论如何解决这些具体问题、政治问题、贸易问题的阶段。”

他说，自2009年以来，中国一直是澳洲最大的贸易伙伴。过去50年间，两国在发展双边关系方面也取得了巨大成就。但过去几年间，中澳关系陷入了困境。

澳方曾支持对冠病的起源进行调查，又禁中国电信巨头华为参与第五代通信系统（5G）网络计划；中方针对对澳方的煤炭、葡萄酒和海鲜实施了制裁。

肖千说，两国领导人近年来没有会晤，他解释道：“这是因为我们不相信会面有助于改善关系，我们担心会面可能会使事态恶化。”

他强调，两国虽有重启关系的机会，但在“一个中国”原则上，没有任何妥协空间。