俄军炮击乌核电站附近城镇 引发核灾难担忧

（基辅综合电）乌克兰指责俄罗斯炮击扎波罗热核电站附近地区，导致至少13名平民丧命。随着核电站一带再度爆发战斗，外界日益担心会爆发核灾难。

乌克兰中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）州长雷兹尼琴科星期三（8月10日）说，俄军在夜间向当地城镇发射多达80枚火箭弹，导致13人死亡，另有11人受伤，当中五人伤势严重。一条电力线也被击中，导致数千人断电。

他形容，这是“可怕的一夜”，并呼吁居民一旦听到空袭警报，就要躲进防空设施。

多数死伤者来自马哈涅茨镇（Marhanets），这座城镇位于第聂伯河边，对岸就是扎波罗热核电站。

乌总统泽连斯基的幕僚长叶尔马克指责俄军以核电站为掩护，对乌克兰城镇发动袭击，因为俄方知道，乌方若反击将面对很大风险。

今年3月，俄军从乌军手中夺取了扎波罗热核电站，但核电站仍由乌方人员运作。俄乌多次互相指责对方在核电站一带发动攻击，危及核电站安全。

乌方也指俄军把核电站当做军事基地，在那里部署数百兵力与存放弹药。

国际原子能机构日前警告，俄乌冲突引发核灾难的风险是真实存在的。七国集团（G7）外长星期三发布联合声明，对核电站安全形势表示严重关切，并敦促俄国立即把核电站控制权交还给乌方。

声明说：“运营扎波罗热核电站的乌克兰员工必须能够在没有威胁或压力的情况下履行职责。俄国继续控制核电站，对地区安全构成了危险。”

另外，克里米亚的俄空军基地星期二发生爆炸，至今仍众说纷纭。

俄方说，爆炸是引爆弹药造成的；美国媒体则引述未具名的乌官员报道，乌特种部队对基地发动袭击，摧毁了俄军机。

据美国有线电视网（CNN）报道，俄乌战事爆发近六个月后，面临大量军力耗损的俄军如今开始以金钱和自由为诱惑，招募囚犯上战场。

CNN近日展开了长达一个月的调查，访问了涉及这项招募计划的囚犯以及他们的亲友。据一名囚犯说：“他们会接受杀人犯，但强奸犯、娈童犯、极端分子或恐怖分子就不行……他们提出特赦或六个月赦免，（酬劳方面）有人说每个月10万卢布（约2290新元），另一人说20万卢布。”

受访囚犯透露，被征召的人会在俄南罗斯托夫（Rostov）接受两周培训。他本身在军队服役过两年，但俄方似乎并不坚持所招募的人员须具备军事经验。据他所知有至少400名囚犯提出了申请，约50人获挑选。

俄国一个囚犯权益组织负责人奥塞奇金推测，这些囚犯实际上是被当成诱饵，让乌军先对他们开火，而俄军在掌握了乌军的确切位置后，就能准确进行反击。