暴雨夺“半地下房”三人命 首尔将禁这类房子住人

2019年韩国奥斯卡得奖电影《寄生上流》揭开了首尔底层民众的“半地下房”世界，这几天袭击韩国中部地区的暴雨再次将这群人的生活推入公众视野。

星期一（8月8日）袭击韩国首尔等中部地区的暴雨至今已造成11人死亡，其中三人是住在首尔冠岳区新林洞多户住宅的半地下房的一家人。暴雨将她们困在家里，邻居曾试图拆窗营救，但水压过大，窗门打不开。救援人员赶到时，三人已经死亡。

遭遇不幸这家有四人，一名46岁的妇女照顾着47岁残疾姐姐、13岁的女儿和73岁的母亲。母亲最近因病入院，所以躲过这场灾祸。

据了解，这个半地下房的窗户和地面之间仅有7公分，这意味着积水只要超过7公分就会进水；还有，那窗户是防盗窗，影响了救援和逃生。

韩国安全专家协会会长李松奎说，以这个半地下房为例，雨水即使只积满20公分，水的重量就约达1000公斤。雨水涌来的时候带有冲力，同样的重量因为有速度，会造成更大的冲击。

在经历这次洪涝灾害后，首尔市政府10日宣布，将全面禁止将地下和半地下房用于“居住目的”。政府将给予10至20年的缓期限，要屋主把这些半地下设施转换为仓库、停车场等非居住用设施。

首尔市长吴世勋10日指出，从安全和居住环境等层面来看，地下和半地下房这种落后住宅应该全消失。为了守护市民安全，政府将出台改善居住环境的对策。

据统计，2020年韩国半地下房住户为32万7320个，首尔聚集了20万849户（61.4%）。住地下房家庭的平均收入为187万韩元（1967新元），低收入阶层和零时工分别占74.7%和52.9%。

韩国城市研究所所长崔恩英指出，半地下房的月租费比地面房便宜近三分之一。住在首尔半地下房的人，29.4%人领取政府生活补贴，23%家庭收入不到100万韩元。

三年前《寄生上流》获得奥斯卡奖后，人们高度关注半地下房人生活情况。韩国政府原本要展开全面调查，并制定相关居住对策，但最终不了了之。

弘益大学建筑学系教授柳贤俊说，韩国半地下房特别多有历史因素。

1950年经历了韩朝战争后，政府规定建房时须建防空洞，这就是半地下房的来由。随着城市化和产业化，首都圈人口密集现象加剧。由于居住空间不足，人们就出租半地下房。

他指出，潮湿的半地下房应该要消失，这须要修改建筑法，提升社会认知。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）