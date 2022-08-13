研究： 北极近40年变暖速度 比全球其他地方快四倍

（赫尔辛基／日内瓦综合电）最新研究显示，科学家此前低估了北极变暖速度。过去43年，北极地区暖化速度是世界平均水平的四倍，远高于联合国在2019年估计的一倍多。

芬兰气象研究所研究员在最近一期的科学刊物《通讯·地球与环境》发表他们对1979年后北极地区气温变化的分析。在这项新的研究中，北极地区指的是北极圈内地区；变暖速度从1979年开始计算，当时有了更详细的卫星观测。

此次分析估计，1979年至2021年内，北极大部分地区以每10年0.75摄氏度的速率暖化，至少是全球平均值的四倍。在巴伦支海地区，变暖速度更是快达每10年1.25摄氏度，已经是世界其他地方的七倍。

北极暖化放大效应将加剧

研究表明，北极暖化放大效应在秋末冬初最强，这段时间无冰的海洋向大气层释放热量。冰盖的减少在夏季和初秋最大，但在一年中的这个时候，大气和海洋几乎同样温暖，海洋只释放较少的热量。

研究团队认为，由于海冰损失增加，北极暖化放大效应会随时间加剧。

北极暖化放大效应既受人类活动造成的当前气候变化影响，也受到气候系统中自然长期变化的影响。

另外，近期席卷欧洲的热浪导致瑞士阿尔卑斯山区一道隘口的冰层开始融化。2012年，这道隘口的冰层厚度约为15公尺，但预计到9月底，原本厚厚的冰层将完全融化。

这道隘口位于斯凯克斯胭脂（Scex Rouge）冰川和查恩弗雷龙（Tsanfleuron）冰川之间，自罗马时代以来的数个世纪一直是厚厚冰层覆盖。

不过，现在这两大冰川已经缩减，下方岩石带开始裸露，目前只剩下最后一点冰。

当局多年来一直给查恩弗雷龙冰川部分区域盖上遮阳布，尽力减缓阳光直晒导致冰川融化的速度。瑞士伯尔尼大学冰川学家费歇尔指出，与过去10年夏季相比，今年当地冰川厚度消减量会多三倍。