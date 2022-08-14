特朗普可能违反“间谍法” FBI从他住所起获11份机密文件

（华盛顿综合电）美国星期五（8月12日）公开的法庭文件显示，美国联邦调查局是以前总统特朗普可能违反《间谍法》为由，对他在佛罗里达州的住家展开突击检查，并取走11份机密文件，其中一部分是被标记为“绝密”的最高级别机密文件。

美国联邦调查局（FBI）人员是在星期一（8月8日）突击特朗普的海湖庄园，司法部过后向法院提出申请公开搜查令和财物收据的具体内容，并于星期五获得批准。

根据所公开的搜查令，司法部列举特朗普可能犯下的刑事犯罪行为包括：处理联邦政府文件不当、妨碍司法以及属于《间谍法》一部分的删除或滥用国防情报。司法部认为，它有“合理依据”相信特朗普可能违反了《间谍法》，而相关罪名如果成立可导致罚款或监禁。

特朗普称所有文件已解密

FBI特工在突击行动中取走了30多件物品，包括11份标有绝密、机密和秘密的“不同等级机密文件”。

清单上的其他物品包括照片、手写便条、对特朗普盟友斯通（Roger Stone）的赦免令，以及有关“法国总统”的资料等。

不过，特朗普宣称，所有文件都已解密了。他在声明中说：“首先，（文件）全都解密了。第二，他们根本无须‘夺取’任何东西，也不用玩弄政治或闯入海湖庄园，随时就能获得这些资料。文件存放在安全之处，并根据他们的要求加了一把锁。”

尽管如此，法律专家认为，如果特朗普今后面对任何指控，他声称已经解密文件的说法并非有利的辩护。

西北大学法律教授基特罗瑟说：“（间谍法）根本没有严格规定有关信息必须是机密，只要是与国防有关的信息（泄露了即违法）。”

美国在1917年通过的《间谍法》禁止以损害美国或为外国政府谋利的意图或信念，获取任何与国防有关的信息、录制这类图片或复制这类描述。

这项法律不仅包括间谍活动，还包括对机密材料处理不当的犯罪行为。

曾在中央情报局任职多年的乔治城大学研究员皮勒说，不论特朗普最终是否陷入刑事危险，这起事件已对美国国家安全造成损害，因为接触过这些文件的人，如今可能成为外国情报来源招募的潜在目标。