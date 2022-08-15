澳洲堪培拉机场里开五枪 独行男子被捕干案动机未明

（悉尼综合电）澳大利亚首都堪培拉主要机场星期天下午传出枪声，一名男枪手在搭客大厦内连开五枪，没有人在这事件中伤亡，但大厦入口处玻璃被射穿。在场警员迅速把枪手制伏，不然后果可能更严重。

从社交媒体上流传的画面可以看到，一名警员把枪手制伏在地，现场警报声大作。警方说，枪手已被拘留，当局也起获一把枪支。

警方发言人克拉夫特说，枪手于下午1时30分（新加坡上午11时30分）左右进入机场搭客大厦，坐在离境区的玻璃窗附近。大约五分钟后，他拔出枪支，“发射了大约五发子弹”。

枪声响起后，在场者仓皇逃命。当局立即疏散并封锁了机场，部分航班的起降受影响。不过，当天晚些时候，机场已恢复正常运营，只有一些航班被取消。

警方：枪手没把枪口

对准乘客或工作人员

克拉夫特说，现场案发遗迹显示，枪手是向搭客大厦的玻璃窗开枪，他没有把枪口对准乘客或工作人员。在搭客大厦二楼的玻璃上，可以看到几处明显的子弹撞击痕迹。

一名自称海伦的妇女告诉《卫报》，她看到枪手在办理登机手续柜台不远的地方“朝空中开枪”。她形容枪手是中年人，外表“整洁利落”。

警方检查机场的闭路电视画面后认为枪手是单独行动的。枪手的干案动机未明。

事发时在现场的澳大利亚广播公司记者汤姆森回忆说，她听到了枪声，然后就是尖叫声。她看到一名老妇，她带着婴儿，神色惶恐。“所以我们都跑了起来，我和那名祖母和婴儿呆在一起，躲在询问柜台后面。我们在那里呆了几分钟，安全人员跟着到来，叫我们撤离到停车场。”

另一名乘客艾莉森告诉《悉尼先驱晨报》和《墨尔本时代报》说，她看到了枪手，“我们正在接受安检，然后听到了第一声枪响。我转身看到枪手拿着一把小手枪，面对着下车处。有人喊趴下、趴下，我们就跑了出去。”

澳洲总理阿尔巴尼斯说，他已听取了枪击事件的简报。他在一份声明中说：“我被告知枪手已被拘留，已不存在持续的威胁。”