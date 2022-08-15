泽连斯基警告：在核电站开火俄军 是乌军特别打击目标

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基警告，在扎波罗热核电站所在地开火的俄罗斯军人都是“特别目标”，必将遭到乌克兰军打击。

泽连斯基在星期六晚的全国讲话中称，“俄罗斯不断炮击扎波罗热核电站地区，并试图把更多部队引向这个方向，以进一步勒索我们的国家与整个自由世界。”

他警告，“向核电站开火、或躲在核电站内对外开火的俄罗斯军人都须明白，他们已是我方情报人员、特种部队与军队的特别目标。”

扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔（Enerhodar）市长奥尔洛夫周末说，俄军向市内工业区与核电站方向展开新一轮炮击。乌克兰情报部门同日警告，俄军在核电站周围发起了新的“挑衅”。乌克兰国家核电公司敦促当地居民，尽可能留在室内，以免受炮火波及。

俄罗斯否认展开炮轰，并把矛头指向乌克兰。俄罗斯扶植的扎波罗热地方官员罗戈夫说：“埃涅尔戈达尔和扎波罗热核电站再次受到乌克兰武装分子炮击。”

根据英国军方星期天（8月14日）发布的战情评估，俄军过去一周的首要任务似乎是调整部队，以加强在乌南的攻势；与此同时，乌东地区的亲俄部队则继续攻打顿涅茨克市北部地区，在该市机场附近的皮斯基村（Pisky）战斗尤其激烈。

俄军已宣布完全控制皮斯基村，乌军则称两军还在当地继续交战。

星期六，又有两艘运粮船离开乌克兰港口。自俄乌双方就恢复黑海粮食出口达成协议以来，已有16艘运粮船安全出港，它们共运载45万公吨农产品。

俄外交部：美若充公俄资产

将彻底破坏双边关系

因为乌克兰问题，俄罗斯与美国关系持续恶化。俄罗斯外交部北美司司长达尔基耶夫星期六指，美国在俄乌冲突中扮演越来越直接的角色；他也警告，若美国充公俄罗斯资产，这将彻底破坏双边关系。他说：“这类行动将永久损害双边关系，这既不符合他们的利益，也不符合我们的利益。”

此前一天，俄罗斯官员也警告美国不要把俄罗斯列为支持恐怖组织国家，以免严重破坏两国外交关系，甚至导致两国断交。