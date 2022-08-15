新加坡前驻美大使陈庆珠：中美恐将“梦游般走向战争”

中美关系正处在“非常危险而棘手” 的阶段，双方很可能在谁也不想开战的情况下，“梦游般走向战争”。

这是新加坡巡回大使陈庆珠接受《世界大解说》制作队采访时，对当前中美关系所提出的隐忧。

陈庆珠是新加坡知名学者、政治观察家、外交大使。曾于1989年出任新加坡驻联合国常任代表，1996年至2012年出任新加坡驻美大使，是东亚国家派驻美国的历来首位女性大使，也是我国在任最久的驻美大使。

陈庆珠深谙美国政坛动态与政治思维，她认为佩洛西访台事件所引发的连锁后续影响，其实都源于“面子”：美国、中国、佩洛西，谁也不能丢了面子，所以谁也不肯让步，使事态愈发严重。

她形容中美关系正处在“非常危险而艰难”的阶段，任何误判都足以让双方不由自主地陷入正面冲突。中美双方都不应低估彼此的意图：美国不可低估台湾是中国不可逾越的红线；中国亦不可低估美国的国力和影响力仍然强大。但她在访问中一再强调：中国是个行事慎重的大国，会看到俄乌战事中美国对俄罗斯制裁行动之快、范围之广，以及美国联手各国集体制裁的号召力和影响力，中国会从中吸取教训。

事态发展至今唯一让她觉得安慰的是，中美最高层领导人还未切断彼此的沟通渠道，谈判的大门还没关上。“有一种可能性，哪怕再渺茫，就是佩洛西事件反而会促使中美坐下来谈，探讨如何设置护栏来更好地处理战略冲突。” 这会是这起事件可能带来的一个正面效应。

以她多年来对美国政府的观察，她指出，美国对华政策往往会在新一届政府做了三年之后才慢慢成形，有时甚至得任满四年，进入第二个任期才矫正过来。拜登政府迄今上台执政不过一年半，所以仍有待观察。

她也语重心长地吁请中美双方切勿把彼此之间的博弈无限上纲，乃至冲击区域的安全与稳定。

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