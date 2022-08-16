特朗普住家被搜查后 美执法部门面临更多威胁

（华盛顿综合电）美国联邦调查局（FBI）和国土安全部警告，前总统特朗普位于佛罗里达州的住家海湖庄园被搜查后，联邦执法人员面临的威胁增加。

国土安全部受询时证实，它于上星期五（8月12日）发布了一份关于这些威胁的公告，但拒绝公开内容。不过，美国有线电视新闻网（CNN）、美国全国广播公司（NBC）和哥伦比亚广播公司（CBS）都报道了相关内容。

根据CBS的报道，公告说：“联调局最近在佛罗里达州棕榈滩执行搜查令后，联调局和国土安全部观察到，对联邦执法部门以及在较小程度上对其他执法部门和政府官员的威胁有所增加。”

CBS说，公告中提到的担忧之一是“威胁在联调局总部前放置所谓的脏弹，以及呼吁‘内战’和‘武装叛乱’”。美国执法机构已经确认“多个明确的威胁和呼吁，要针对性地杀害与棕榈滩搜查有关的司法、执法和政府官员，包括批准棕榈滩搜查令的联邦法官”。

公告还警告，某些执法人员的个人信息，如地址和家庭成员的身份已在网上传开。此外，美国国内极端分子可能将11月的中期选举视为升级威胁的时机。

联调局星期天拒绝证实有关公告，但表明“联调局一直关注暴力和对执法的暴力威胁”。

美国公民权利团体“反诽谤联盟”负责人格林布拉特在推特上说：“国土安全部和联调局联合发布的这份公告，细节令人震惊。让我们说明白一点：这是右翼政客和评论员不负责任、煽动性的言论妖魔化执法的直接结果。”

美国执法人员上星期一（8日）史无前例地搜查了特朗普的住家。根据星期五公开的搜查令内容，执法人员从特朗普的住家搜出11份机密文件，而司法部进行搜查是因为有“合理依据”相信特朗普可能违反了间谍法。

海湖庄园被搜引起特朗普和他的盟友，以及国会中一些共和党人和许多保守派专家的不满。他们纷纷对联调局和参与调查的官员表示愤怒，并在没有证据的情况下告诉支持者说，联调局接下来会针对他们。

特朗普的一些盟友还将联调局与“盖世太保”（纳粹德国时期的秘密警察）做比较，其他人则呼吁停止为联调局提供资金，还有一些人指责联调局的搜查是出于政治动机。

上星期四，一名武装男子试图闯入俄亥俄州辛辛那提联调局大楼，结果在与警方展开汽车追逐、枪战和对峙后被击毙。

星期天凌晨4时（新加坡下午4时），一名男子开车撞击美国国会大厦附近的路障，汽车起火燃烧，男子下车后向空中开枪，在国会警察靠近他时自轰身亡。死者是来自特拉华州的约克（Richard A. York III，29岁），暂时不清楚他的作案动机。