研究：每年至少一天超过52摄氏度 美国30年后逾1亿人生活在“极热地带”

美国非盈利组织第一街基金会在报告中说，到了2050年，美国境内将有大片地区处于热带气候，其中包括东南部和阿巴拉契亚山脉以西的地区，从得州和路易斯安那州一直延伸到密苏里州和爱荷华州，直至威斯康星州的边界。

（纽约／巴黎／马德里综合电）美国一个气候研究机构预测，30年后，逾1亿美国人将生活在“极热地带”，且每年至少有一天遭遇“酷热指数”超过52摄氏度的极端危险天气。

这家非盈利洪水研究组织第一街基金会（First Street Foundation）星期一（8月15日）在报告中说，到了2050年，美国境内将有大片地区处于热带气候，其中包括东南部和阿巴拉契亚（Appalachian）山脉以西的地区，从得克萨斯州和路易斯安那州一直延伸到密苏里州和爱荷华州，直至威斯康星州的边界。

这些地区位于内陆，因此“没有沿海影响来缓解极端温度”，且大多无法适应比正常气候还要温暖的天气。

除了报告极端天气的变化趋势，该组织还免费提供网络工具来帮助用户了解其居住地的高温风险，以及气候变化将如何影响他们的家庭。

第一街基金会首席执行长埃比说，人们在讨论气候变化时，经常过于关注气温的年度平均值，继而忽略极端天气对特定年份造成的潜在影响。

报告说，全美境内的最高温天气，恐将从现在的每年七天延长至18天。

世界气象组织秘书长塔拉斯说，全球范围内，今年7月是有记录以来最热的三个7月之一，比1991年至2020年参考期高出近0.4摄氏度。美国也出现有记录以来气温第三高的7月，大部分地区遭遇几轮白天温度超过37.8摄氏度的热浪，导致高温相关疾病病例激增。

同样遭遇酷暑的欧洲民众，除了面临中暑和脱水风险，还得竭力扑灭被火海映红的山林。数据显示，葡萄牙、西班牙、法国和英国部分地区7月均出现40摄氏度以上高温，其中英国首次突破40摄氏度。

据欧盟卫星检测服务机构的数据，欧洲国家包括奥地利、法国、希腊、葡萄牙和西班牙今年已有近66万公顷土地被野火焚毁，创历年同期纪录，尤其是西班牙自今夏以来，已连续遭遇388场野火。北部地区阿拉贡（Aragon）星期天（14日）在大风的助威下，野火迅速蔓延，1500人撤离。

欧洲森林火灾信息系统数据显示，截至目前，西班牙的山火过火面积已达26.193万公顷。

欧洲西南部多地处于极端火灾危险

欧盟哥白尼大气监测服务（CAMS）说，欧洲西南部多地处于“极端火灾危险”。

欧洲森林火灾信息系统（EFFIS）协调员米格尔说：“今年的干旱和极端高温情况影响了整个欧洲，当地整体形势令人担忧，我们仍处于火灾季节的中期。”

塔拉斯说，这种热浪天气将越来越频繁出现，“我们将看到更强烈的极端天气情况。我们向大气中排放了大量二氧化碳，这种负面趋势将持续几十年。我们还没有能够在全球范围内减少排放。我希望这给各国政府敲响警钟”。

高温干旱也对人类健康提出新挑战。世界卫生组织负责环境、气候变化和健康事务的官员玛丽亚·内拉说，如果热浪再加上严重污染，特别是在那些缺乏高温应对手段的大城市中，人们患呼吸道和心血管等疾病风险将加剧。

她说，气候变化正在严重影响人类健康。因此，采取措施实现零排放和加速向可再生能源过渡将是极其重要的。