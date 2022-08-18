在就职总统百日记者会重申 尹锡悦：若朝鲜弃核将提供全方位援助

尹锡悦说，如果朝鲜领导人金正恩愿意放弃核武野心，他愿意与之对话。双方会谈不应该是“政治秀”，重要的是在南北之间建立持久和平。

韩国总统尹锡悦星期三（8月17日）迎来上任100天。他重申，只要朝鲜放弃核武，将向朝鲜提供政治、经济、军事等全方位的援助。不过，朝鲜当天以发射二枚巡航导弹回应，分析人士指出，朝鲜此举是针对星期二启动的韩美联合军演采取的行动，也有分析认为，朝鲜给尹锡悦的对朝构想大泼冷水。

尹锡悦在首尔龙山总统府举行就职百日记者会上说，若朝鲜停止开发核武，韩国将提供包括推动朝美关系正常化在内的外交支持并考虑裁减常规武器。

他说：“我在八一五光复节致辞中提出了‘大胆构想’。这是一个框架性的对朝援助构想，即朝方停止开发核武，韩方将提供政治、经济、军事援助。具体包括提供，推动朝美关系正常化等外交支持，考虑裁减常规武器，提供有关粮食、农业技术、医疗、基建、金融及国际投资的援助。”

他还说，如果朝鲜领导人金正恩愿意放弃核武野心，他愿意与之对话。双方会谈不应该是“政治秀”，重要的是在南北之间建立持久和平。

不过韩军表示，朝鲜17日凌晨在平安南道温泉郡向半岛西部海域发射了二枚巡航导弹。韩美正在分析其具体参数。

巡航导弹并非列入联合国安理会决议禁止朝鲜发射的导弹种类，但因具有长距离精密打击能力，具有一定威胁性，加上17日正好是尹锡悦就职满100天，若计入当天凌晨发射导弹，朝鲜在尹锡悦上任后已四度发射导弹。

专家认为，朝鲜此举是为抗议22日起进行的韩美联合军演。韩美规划在8月22日至9月1日进行下半年联合军演“乙支自由护盾”（UFS），16日起展开为期四天的预演工作。

但SBS电视新闻台指出，尹锡悦向朝鲜提出“大胆构想”仅两天，朝鲜就发射巡航导弹，可视为朝鲜表明了拒绝之意。

尹锡悦上任百日，他的支持率已从5月底的54%高峰一路跌至8月17日的29.6%。

多项民调结果显示，韩国民众对尹锡悦给出否定评价的理由是：经验和能力不足、独断专行、对人事安排的做法不满等，尤其是曾担任检察总长的尹锡悦偏好任用检察官出身的人，加之近期有多名内阁成员提名人卷入丑闻，对尹锡悦的支持率造成负面影响。

针对不断下滑的支持率，尹锡悦表示，这段时间以来既得到了国民的支持，也受到严厉指责，但他将自始至终立足于一切为民的目标与方向，继续全力以赴，悉心体察民情民意。

至于他在上班路上接受“门前采访”直率发言被指为支持率下降的原因之一，尹锡悦强调，这是打造新总统文化的过程，他将继续接受“门前采访”。

过去，韩国总统只有发生重大事件或新年才举行记者会，但尹锡悦上任以来，平均每两天就会通过“门前采访”亲自回答记者提问，提高沟通和工作效率，让民众感觉到新总统带来的变化及亲民形象。

（记者是《联合早报》 ）