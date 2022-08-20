大国领袖或正面交锋 佐科：习近平普京将出席G20峰会

印度尼西亚总统佐科是在接受彭博社访问时，证实中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京有意出席G20峰会。若两人都成行，普京很可能与乌克兰总统泽连斯基会面，这也是美国总统拜登上台后与习近平的首次实体会面。

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科透露，今年11月在印尼峇厘岛举行的二十国集团峰会，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京会出席。这是自俄乌战事爆发以来大国领袖首次实体会面。中俄领袖与美国和其他民主国家领袖可能在这个场合正面交锋。

佐科星期四（8月18日）接受彭博社总编辑米思伟的访问时说：“习近平会来。普京也说他会来。”

印尼今年是二十国集团（G20）轮值主席国，这也是佐科首次证实习普两人有意出席G20峰会。印尼外交部发言人德古也向法新社证实，中国和俄罗斯“已收到邀请，并都表示会出席”。

中国外交部没有就彭博社的报道置评。习近平自2020年1月出访缅甸后就没再踏出国门，最近一次离开中国大陆是6月30日与7月1日到香港访问并出席回归庆典。如果成行，这将是习近平自全球冠病疫情暴发两年多以来首次出国访问；如果中美领袖都出席G20峰会，这也是美国总统拜登上台后与习近平的第一次实体会面。

克里姆林宫发言人拒绝就有关报道置评，但俄罗斯一名熟悉情况的官员证实，普京有意亲身出席峰会。这意味着普京很可能首次与乌克兰总统泽连斯基会面。

尽管乌克兰不是G20成员国，但印尼也邀请泽连斯基与会。泽连斯基此前表示，他至少会以视讯方式出席峰会。

一场始料不及的俄乌战争让佐科政府面临重大的外交考验。在俄乌战争爆发后，拜登呼吁将俄罗斯逐出G20，美国官员一直在向印尼施压，要印尼撤回对普京的邀请。

佐科：希望与所有人做朋友

另外，尽管拜登和习近平对在峇厘岛峰会期间面对面会谈的可能性持开放态度，但中美之间的紧张局势也在升温。在美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中国大陆切断了与美国在国防和其他多个领域的会谈，白宫也批评北京在台湾周围进行实弹演习。

佐科在彭博社星期五（19日）刊登的访问中说：“大国之间的对立确实令人担忧，印尼企求的是本地区稳定与和平，以推动经济增长。我相信其他亚洲国家也有同样的期望。”

佩洛西本月初访台后，印尼外交部表示，世界“需要智慧与责任来维护和平与稳定”，同时强调印尼尊重“一个中国”原则，与其他东南亚国家的立场一样。

佐科也在当天的访谈中释出不在大国间选边站的信号。他强调：“印尼希望与所有人做朋友，我们与任何国家都没有问题。每个国家的政策不同，每个领导人有自己一套处事方法。印尼需要的是能够改变我们社会的投资与技术。”