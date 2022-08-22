增强应对中朝威胁 日本考虑部署近千枚射程更远巡航导弹

据日本媒体报道，这批导弹将由日本陆上自卫队现有的国产12型地对舰导弹改装而成，射程将从目前的100多公里提升至1000公里左右，同时升级为可从战舰和战机发射。

（东京讯）日本考虑部署1000多枚射程更远的巡航导弹，以增强对中国的反击能力。

导弹主要部署在南西诸岛 射程可达中朝沿海地区

《读卖新闻》星期天（8月21日）引述多名政府官员报道，这批导弹将由日本陆上自卫队现有的国产12型地对舰导弹改装而成，射程将从目前的100多公里提升至1000公里左右，同时升级为可从战舰和战机发射。

报道说，这些导弹主要将部署在日本称为南西诸岛的琉球群岛和九州，射程可达朝鲜和中国的沿海地区。日本计划在2024财政年部署这些改进的地面发射版本导弹。

《读卖新闻》说，日本增加部署导弹是要缩小与中国的“导弹差距”，同时应对来自朝鲜的威胁。

直到现在，日本还没有部署具有对地攻击能力的中远射程导弹。日本对战后宪法的诠释是，军队只能用于自卫。近年来，日本虽然增加了军费开支并采取更加果敢的军事战略，但一直没有放宽对可打击外国领土目标武器的限制。

相比之下，根据美国国防部的分析，中国拥有约1900枚陆基中程弹道导弹和约300枚中程巡航导弹。同时，朝鲜也部署了数百枚可到达日本的弹道导弹。中国和朝鲜也在开发以不规则轨迹飞行且难以拦截的高超音速武器。《读卖新闻》说，日本自卫队很难仅靠拦截导弹来对付这类武器。

最近的地缘政治紧张局势，包括俄罗斯入侵乌克兰，以及美国众议院议长佩洛西访问台湾后北京在台湾附近发射导弹，促使日本国内出现越来越多检讨国防计划的呼吁。

日本国防开支一直保持在国内生产总值（GDP）的1%左右。首相岸田文雄已经誓言大幅增加国防开支。

根据日媒报道，日本国防部可能会在下一财年申请5.5万亿日元（约560亿新元）预算，高于本财年申请的5.18万亿日元。

《朝日新闻》说，国防部预计还将要求当局批准一份未定价项目清单，包括升级远程巡航导弹的开发。