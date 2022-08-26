为缓解能源成本飙升 欧洲多国已拨3890亿元减少企业等能源负担

分析指出，各国政府主要以补贴、减税和价格控制来降低能源费用，但这些措施不仅会让政府不堪重负，也会在经济不景气时加剧通货膨胀压力。

（布鲁塞尔／伦敦综合电）为缓解能源成本飙升的影响，欧洲领导人已拨出约2800亿欧元（3890亿新元）帮助企业和消费者减轻负担，但与这场能源危机的规模相比，各国政府的援助可能只是杯水车薪。

分析指出，各国政府主要以补贴、减税和价格控制来降低能源费用，但这些措施不仅会让政府不堪重负，也会在经济不景气时加剧通货膨胀压力。

智库“能源论坛”主席：欧洲像是在用汽油灭火

欧洲能源批发价已飙升至过去五年季节性平均水平的10倍以上。法国政府已宣布超过200亿欧元的一揽子计划，应对能源价格上涨影响。德国和波兰政府则分别实施减税、补贴等计划，试图减少人们的生活成本。

但是，这些不按收入水平或能源使用效率设限的计划更有可能提振需求，而不是抑制能源需求。

总部设在华沙的智库“能源论坛”主席潘德拉形容，这就像是在用汽油灭火。她说：“我们还没有达到危机的深渊。”

今年早些时候，英国政府也试图通过减税、能源账单退税和直接补贴来保护家庭免受能源账单的预期增长。但自那时起，天然气和电力价格已经飙升。

英国政府研究院的研究显示，政府在2023年前在能源成本的额外支将达1100亿英镑（约1810亿新元），而政府需要额外花费230亿英镑（270亿美元）来协助家庭应对到2023年4月为止能源账单料上涨90％的冲击，在接下的一年，这个数字将增至900亿英镑。

研究指出，政府在接下两个冬天若实施价格干预政策，冻结天然气和电力价格，政府将得损失超过1000亿英镑。这个数字比政府在冠病疫情期间支付给数百万工人的工资还要多，而政府必须通过长期借贷和税收政策来填补这笔数目。

欧盟或召开紧急会议 讨论电力价格飙升问题

欧洲联盟委员会前气候政策官员维斯认为，与其普遍向民众发钱，政府倒不如把资源专注在最急需救济的低收入家庭上。此外，政府也应促进企业和较富裕消费者在提高能源效力方面的投资。

维斯强调，强调节约能源必须是各国政府的优先事项。他说：“能源价格飙升将带来真正的痛苦，而政府还远远没有提供足够的应对措施。”

目前，欧洲领导人尚未通过立法削减能源消费，而是采取自愿行动，如降低自动调温器的温度设定、缩短洗澡时间等。

欧盟轮值主席国捷克的能源部长西克拉说，成员国可能将举行一次紧急会议，以讨论电力价格飙升问题。其中会议议程包括为电价设置上限等。